В Коми вводят сезонные ограничения на дорогах

Мера призвана защитить дорожную инфраструктуру и обеспечить безопасность участников движения в период весенней распутицы.

Ограничения будут действовать в два этапа:

С 20 апреля по 19 мая 2026 года — в южных и центральных районах республики, включая:

  • МР «Прилузский»;
  • МР «Койгородский»;
  • МР «Сысольский»;
  • МР «Сыктывдинский»;
  • ГО «Сыктывкар»;
  • МР «Корткеросский»;
  • МР «Усть‑Куломский»;
  • МР «Усть‑Вымский»;
  • МР «Удорский»;
  • МР «Княжпогостский»;
  • МР «Троицко‑Печорский»;
  • южную часть МР «Сосногорск».

С 1 по 30 мая 2026 года — в северных районах региона, среди которых:

  • северная часть МР «Сосногорск»;
  • МО «Вуктыл»;
  • МР «Ижемский»;
  • МР «Усть‑Цилемский»;
  • МР «Печора»;
  • МО «Усинск».

На время действия ограничений установят предельно допустимые осевые нагрузки — они будут зависеть от типа дорожного покрытия:

  • 6 тонн на ось — для участков с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, железобетонные плиты);
  • 1,5 тонны на ось — для дорог с переходным или грунтовым покрытием.

Соответствующие дорожные знаки разместят на участках, подпадающих под ограничения.

Полный перечень дорог и участков с указанием допустимых нагрузок опубликован на официальном сайте Министерства транспорта Республики Коми. Найти его можно в разделе: «Дорожное хозяйство» → «Пользователям автомобильных дорог» → «Введение режима временного ограничения» → «Автомобильные дороги».

С документом также можно ознакомиться по ссылке. 

