В Коми вводят сезонные ограничения на дорогах

Мера призвана защитить дорожную инфраструктуру и обеспечить безопасность участников движения в период весенней распутицы.

Ограничения будут действовать в два этапа:

С 20 апреля по 19 мая 2026 года — в южных и центральных районах республики, включая:

МР «Прилузский»;

МР «Койгородский»;

МР «Сысольский»;

МР «Сыктывдинский»;

ГО «Сыктывкар»;

МР «Корткеросский»;

МР «Усть‑Куломский»;

МР «Усть‑Вымский»;

МР «Удорский»;

МР «Княжпогостский»;

МР «Троицко‑Печорский»;

южную часть МР «Сосногорск».

С 1 по 30 мая 2026 года — в северных районах региона, среди которых:

северная часть МР «Сосногорск»;

МО «Вуктыл»;

МР «Ижемский»;

МР «Усть‑Цилемский»;

МР «Печора»;

МО «Усинск».

На время действия ограничений установят предельно допустимые осевые нагрузки — они будут зависеть от типа дорожного покрытия:

6 тонн на ось — для участков с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, железобетонные плиты);

1,5 тонны на ось — для дорог с переходным или грунтовым покрытием.

Соответствующие дорожные знаки разместят на участках, подпадающих под ограничения.

Полный перечень дорог и участков с указанием допустимых нагрузок опубликован на официальном сайте Министерства транспорта Республики Коми. Найти его можно в разделе: «Дорожное хозяйство» → «Пользователям автомобильных дорог» → «Введение режима временного ограничения» → «Автомобильные дороги».

