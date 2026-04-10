В Коми вводят сезонные ограничения на дорогах
- 08:45 10 апреля
- Инесса Богатая
Мера призвана защитить дорожную инфраструктуру и обеспечить безопасность участников движения в период весенней распутицы.
Ограничения будут действовать в два этапа:
С 20 апреля по 19 мая 2026 года — в южных и центральных районах республики, включая:
- МР «Прилузский»;
- МР «Койгородский»;
- МР «Сысольский»;
- МР «Сыктывдинский»;
- ГО «Сыктывкар»;
- МР «Корткеросский»;
- МР «Усть‑Куломский»;
- МР «Усть‑Вымский»;
- МР «Удорский»;
- МР «Княжпогостский»;
- МР «Троицко‑Печорский»;
- южную часть МР «Сосногорск».
С 1 по 30 мая 2026 года — в северных районах региона, среди которых:
- северная часть МР «Сосногорск»;
- МО «Вуктыл»;
- МР «Ижемский»;
- МР «Усть‑Цилемский»;
- МР «Печора»;
- МО «Усинск».
На время действия ограничений установят предельно допустимые осевые нагрузки — они будут зависеть от типа дорожного покрытия:
- 6 тонн на ось — для участков с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, железобетонные плиты);
- 1,5 тонны на ось — для дорог с переходным или грунтовым покрытием.
Соответствующие дорожные знаки разместят на участках, подпадающих под ограничения.
Полный перечень дорог и участков с указанием допустимых нагрузок опубликован на официальном сайте Министерства транспорта Республики Коми. Найти его можно в разделе: «Дорожное хозяйство» → «Пользователям автомобильных дорог» → «Введение режима временного ограничения» → «Автомобильные дороги».
С документом также можно ознакомиться по ссылке.
