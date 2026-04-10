Житель Коми пойдёт под суд за избиение знакомого

Фото "Про Город"

В Прилузском районе местный житель оказался под следствием по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Инцидент произошел на почве ошибочного подозрения в краже мобильного телефона.

По данным следствия, 53-летний мужчина, проживающий в селе Летка, вечером 31 октября 2025 года распивал спиртные напитки в компании знакомого. Во время застолья в беседке на территории его домовладения, сопровождавшегося музыкой с телефона хозяина, между мужчинами произошел конфликт.

Обвиняемый, покинув беседку на время, по возвращении обнаружил пропажу своего телефона. Заметив аппарат рядом со знакомым, который в состоянии опьянения случайно взял его, перепутав со своим, гражданин уверился в попытке кражи. По версии следствия, не выслушав объяснений, он пустил в ход кулаки. Первым ударом он сбил оппонента с ног, а затем, подняв его за одежду, нанес еще два удара в лицо.

Потерпевший, испытывая значительные трудности с приемом пищи и дыханием, обратился за медицинской помощью лишь спустя неделю. Медики диагностировали у него переломы лицевых костей и обширные гематомы, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела переданы в Прилузский судебный участок для рассмотрения по существу.

