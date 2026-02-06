Логотип новостного портала Прогород
Более 20 тысяч человек посетили международный фестиваль "Кандинский" в Коми

Более 20 тысяч человек посетили международный фестиваль "Кандинский" в Коми

Инициатором проведения мероприятия выступил руководитель республики Ростислав Гольдштейн. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Емельянов.

Наибольший интерес вызвала выставка "Кандинский. Текст художника", экспонировавшаяся в Национальной галерее. Ее посетителями стали как жители республики, так и гости из различных регионов России.

"Широкое обсуждение этого события в столице, в ведущих культурных институциях Москвы и Санкт-Петербурга, говорит о его значительном резонансе", — подчеркнул Сергей Емельянов.

Он также отметил, что фестиваль прошел на высоком уровне и планируется к дальнейшему проведению, поскольку продемонстрировал востребованность у публики.

Высокая посещаемость также зафиксирована на выступлениях артистов Большого и Мариинского театров, чьи гастроли прошли при полных залах. Значительный интерес вызвали лекции и практические занятия, проводимые известными искусствоведами и художниками.

В настоящее время, как уточнил Сергей Емельянов, уже ведется работа по организации второго международного фестиваля искусств "Кандинский", что свидетельствует о планах по развитию культурного события.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми запустят 21 проект по благоустройству сёл в 2026 году.

