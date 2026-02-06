Более 20 тысяч человек посетили международный фестиваль "Кандинский" в Коми

"Широкое обсуждение этого события в столице, в ведущих культурных институциях Москвы и Санкт-Петербурга, говорит о его значительном резонансе", — подчеркнул Сергей Емельянов.

Наибольший интерес вызвала выставка "Кандинский. Текст художника", экспонировавшаяся в Национальной галерее. Ее посетителями стали как жители республики, так и гости из различных регионов России.

Инициатором проведения мероприятия выступил руководитель республики Ростислав Гольдштейн. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Емельянов.

Он также отметил, что фестиваль прошел на высоком уровне и планируется к дальнейшему проведению, поскольку продемонстрировал востребованность у публики.

Высокая посещаемость также зафиксирована на выступлениях артистов Большого и Мариинского театров, чьи гастроли прошли при полных залах. Значительный интерес вызвали лекции и практические занятия, проводимые известными искусствоведами и художниками.

В настоящее время, как уточнил Сергей Емельянов, уже ведется работа по организации второго международного фестиваля искусств "Кандинский", что свидетельствует о планах по развитию культурного события.

