Более 20 тысяч человек посетили международный фестиваль "Кандинский" в Коми
- 11:30 6 февраля
- Инесса Богатая
Инициатором проведения мероприятия выступил руководитель республики Ростислав Гольдштейн. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Емельянов.
Наибольший интерес вызвала выставка "Кандинский. Текст художника", экспонировавшаяся в Национальной галерее. Ее посетителями стали как жители республики, так и гости из различных регионов России.
"Широкое обсуждение этого события в столице, в ведущих культурных институциях Москвы и Санкт-Петербурга, говорит о его значительном резонансе", — подчеркнул Сергей Емельянов.
Он также отметил, что фестиваль прошел на высоком уровне и планируется к дальнейшему проведению, поскольку продемонстрировал востребованность у публики.
Высокая посещаемость также зафиксирована на выступлениях артистов Большого и Мариинского театров, чьи гастроли прошли при полных залах. Значительный интерес вызвали лекции и практические занятия, проводимые известными искусствоведами и художниками.
В настоящее время, как уточнил Сергей Емельянов, уже ведется работа по организации второго международного фестиваля искусств "Кандинский", что свидетельствует о планах по развитию культурного события.
