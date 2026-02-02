Жителям Сыктывкара напомнили о важности пломбировки счетчиков воды
- 17:30 2 февраля
Обязаны ли коммунальные службы бесплатно заменить пломбу на счётчике в квартире, если она повреждена? И считается ли прибор учёта работающим с сорванной пломбой? На эти вопросы читателей нашёл ответы корреспондент «Про Города».
С этой темой редакция обратилась за разъяснениями в региональный центр "ЖКХ Контроль" по Коми. Там нашим читателям в первую очередь напомнили о пункте 34Г (2) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Они утверждены Постановлением федерального правительства №354. Там указано, что собственник жилья должен беречь пломбу на приборе учёта воды, тепла, света или иной коммунальной услуги.
"Такие пломбы крепятся на счётчик сразу после его установки, — пояснили нашему изданию в регцентре. — Это устройство фиксирует первоначальные показания. И в дальнейшем сохранение пломбы в целостности служит свидетельством того, что вы не вмешивались в функционирование этого оборудования".
По словам собеседников издания, про первичном монтаже ИПУ он пломбируется бесплатно. А вот повторная процедура уже платная для хозяина жилплощади, если доказано, что это он виновен в срыве или повреждении пломбы. Такая ответственность для потребителей прописана в ч. 5 ст. 20 закона №416-ФЗ и в п. 51 Правил №776.
Когда с пломбой проблемы, коммунальные предприятия вправе не учитывать подаваемых вами ежемесячных показаний со счетчика, так как возможна с вашей стороны его подкрутка ради уменьшения обьема потраченного коммунального ресурса. Недобросовестные жильцы это делают для уменьшения размера платы.
"Если с пломбой что-либо случилось, немедленно информируйте управленцев жилфондом или ресурсоснабжающую организацию. Обязательно заявите конкретную дату и объясните причины проблемы. Одновременно вам следует оформить заказ на повторную пломбировку прибора учета. Иначе за проблемный месяц получите счёт не по реальному объему использованной воды, света или тепла, а по нормативу. Он невыгоден, так как значительно превышает средние масштабы потребления".
Галина СЕРГЕЕВА