Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Жителям Сыктывкара напомнили о важности пломбировки счетчиков воды

Жителям Сыктывкара напомнили о важности пломбировки счетчиков водыФото автора статьи

Обязаны ли коммунальные службы бесплатно заменить пломбу на счётчике в квартире, если она повреждена? И считается ли прибор учёта работающим с сорванной пломбой? На эти вопросы читателей нашёл ответы корреспондент «Про Города».

С этой темой редакция обратилась за разъяснениями в региональный центр "ЖКХ Контроль" по Коми. Там нашим читателям в первую очередь напомнили о пункте 34Г (2) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Они утверждены Постановлением федерального правительства №354. Там указано, что собственник жилья должен беречь пломбу на приборе учёта воды, тепла, света или иной коммунальной услуги.

"Такие пломбы крепятся на счётчик сразу после его установки, — пояснили нашему изданию в регцентре. — Это устройство фиксирует первоначальные показания. И в дальнейшем сохранение пломбы в целостности служит свидетельством того, что вы не вмешивались в функционирование этого оборудования".

По словам собеседников издания, про первичном монтаже ИПУ он пломбируется бесплатно. А вот повторная процедура уже платная для хозяина жилплощади, если доказано, что это он виновен в срыве или повреждении пломбы. Такая ответственность для потребителей прописана в ч. 5 ст. 20 закона №416-ФЗ и в п. 51 Правил №776.

Когда с пломбой проблемы, коммунальные предприятия вправе не учитывать подаваемых вами ежемесячных показаний со счетчика, так как возможна с вашей стороны его подкрутка ради уменьшения обьема потраченного коммунального ресурса. Недобросовестные жильцы это делают для уменьшения размера платы.

"Если с пломбой что-либо случилось, немедленно информируйте управленцев жилфондом или ресурсоснабжающую организацию. Обязательно заявите конкретную дату и объясните причины проблемы. Одновременно вам следует оформить заказ на повторную пломбировку прибора учета. Иначе за проблемный месяц получите счёт не по реальному объему использованной воды, света или тепла, а по нормативу. Он невыгоден, так как значительно превышает средние масштабы потребления".

Галина СЕРГЕЕВА

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+