Жителям Сыктывкара напомнили о важности пломбировки счетчиков воды

Обязаны ли коммунальные службы бесплатно заменить пломбу на счётчике в квартире, если она повреждена? И считается ли прибор учёта работающим с сорванной пломбой? На эти вопросы читателей нашёл ответы корреспондент «Про Города».

С этой темой редакция обратилась за разъяснениями в региональный центр "ЖКХ Контроль" по Коми. Там нашим читателям в первую очередь напомнили о пункте 34Г (2) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Они утверждены Постановлением федерального правительства №354. Там указано, что собственник жилья должен беречь пломбу на приборе учёта воды, тепла, света или иной коммунальной услуги.

"Такие пломбы крепятся на счётчик сразу после его установки, — пояснили нашему изданию в регцентре. — Это устройство фиксирует первоначальные показания. И в дальнейшем сохранение пломбы в целостности служит свидетельством того, что вы не вмешивались в функционирование этого оборудования".

По словам собеседников издания, про первичном монтаже ИПУ он пломбируется бесплатно. А вот повторная процедура уже платная для хозяина жилплощади, если доказано, что это он виновен в срыве или повреждении пломбы. Такая ответственность для потребителей прописана в ч. 5 ст. 20 закона №416-ФЗ и в п. 51 Правил №776.

Когда с пломбой проблемы, коммунальные предприятия вправе не учитывать подаваемых вами ежемесячных показаний со счетчика, так как возможна с вашей стороны его подкрутка ради уменьшения обьема потраченного коммунального ресурса. Недобросовестные жильцы это делают для уменьшения размера платы.