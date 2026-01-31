Журналисты из Коми могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе "Экономическое возрождение России"

Фото "Про Город"

Цель мероприятия – поддержка экономического направления в медиа и объективное освещение развития российского бизнеса. К участию приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы всех видов СМИ. На конкурс принимаются материалы, вышедшие в свет в 2025 году, освещающие состояние российской экономики, инновации, реализацию национальных проектов, инвестиционную деятельность, развитие регионов, социальную ответственность бизнеса и роль малого и среднего бизнеса.

Конкурс пройдет в два этапа: региональный (до 15 февраля 2026 года) и федеральный (до 1 марта 2026 года). Номинации включают «Лучшие федеральные/региональные СМИ», «Лучшие индивидуальные публикации», «Лучшие СМИ в системе ТПП», «Лучшие отраслевые СМИ», «Лучший пресс-секретарь ТПП», «Лучший бизнес-блог» и «Лучший иностранный журналист, освещающий экономику России».

Подробная информация об условиях конкурса и подача заявок доступны на сайте .