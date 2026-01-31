Логотип новостного портала Прогород
Один из гипермаркетов покинет Сыктывкар в середине февраля

Один из гипермаркетов покинет Сыктывкар в середине февраляФото из архива Pro Города

В День святого Валентина, 14 февраля, жители Сыктывкара станут свидетелями не только проявлений любви, но и закрытия одного из крупнейших магазинов города –"О’Кея", расположенного в ТРЦ "Июнь".

Эта новость стала неожиданным сюрпризом для многих горожан, ведь гипермаркет проработал в столице Коми целых 12 лет, став привычным местом для покупок. Об этом сообщает Комиинформ.

Причины закрытия держатся в секрете, сотрудники магазина ограничились лишь информацией о последнем дне работы. Новость вызывает множество вопросов, учитывая недавние события, связанные с сетью "О’Кей" и ТРЦ "Июнь".

Напомним, что в конце 2025 года Федеральная антимонопольная служба выдала разрешение ООО "Земун" на приобретение контрольного пакета акций "О’Кея". Параллельно, в прессе ходили слухи о планах сети "Лента" приобрести гипермаркеты, что могло бы стать логичным объяснением происходящего.

Ситуация осложняется тем, что сам ТРЦ "Июнь" выставлен на торги в рамках процедуры банкротства. Несмотря на это, администрация центра поспешила успокоить общественность, заверив, что "Июнь" никуда не уходит.

К предыдущим новостям: власти Коми сконцентрируются на улучшении инвестиционного климата для повышения уровня жизни населения в ближайшие пару лет.

