Один из гипермаркетов покинет Сыктывкар в середине февраля
- 01:00 1 февраля
- Анастасия Амелькина
В День святого Валентина, 14 февраля, жители Сыктывкара станут свидетелями не только проявлений любви, но и закрытия одного из крупнейших магазинов города –"О’Кея", расположенного в ТРЦ "Июнь".
Эта новость стала неожиданным сюрпризом для многих горожан, ведь гипермаркет проработал в столице Коми целых 12 лет, став привычным местом для покупок. Об этом сообщает Комиинформ.
Причины закрытия держатся в секрете, сотрудники магазина ограничились лишь информацией о последнем дне работы. Новость вызывает множество вопросов, учитывая недавние события, связанные с сетью "О’Кей" и ТРЦ "Июнь".
Напомним, что в конце 2025 года Федеральная антимонопольная служба выдала разрешение ООО "Земун" на приобретение контрольного пакета акций "О’Кея". Параллельно, в прессе ходили слухи о планах сети "Лента" приобрести гипермаркеты, что могло бы стать логичным объяснением происходящего.
Ситуация осложняется тем, что сам ТРЦ "Июнь" выставлен на торги в рамках процедуры банкротства. Несмотря на это, администрация центра поспешила успокоить общественность, заверив, что "Июнь" никуда не уходит.
