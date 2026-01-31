Один из гипермаркетов покинет Сыктывкар в середине февраля

В День святого Валентина, 14 февраля, жители Сыктывкара станут свидетелями не только проявлений любви, но и закрытия одного из крупнейших магазинов города –"О’Кея", расположенного в ТРЦ "Июнь".

Эта новость стала неожиданным сюрпризом для многих горожан, ведь гипермаркет проработал в столице Коми целых 12 лет, став привычным местом для покупок. Об этом сообщает Комиинформ.