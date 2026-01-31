Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Конфликты в заведениях Коми пресечены силами Росгвардии

Конфликты в заведениях Коми пресечены силами РосгвардииФото Росгвардии Коми

Бойцы оперативно пресекли две конфликтные ситуации, угрожавшие общественному спокойствию, в Печоре и Прилузском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Печоре, в одном из местных кафе, разгорелся спор между двумя посетителями, 1977 и 1986 годов рождения. Эскалация конфликта привела к физическому столкновению, создавая риск получения травм как для самих участников, так и для окружающих. Прибывшие по сигналу тревоги бойцы Росгвардии оперативно вмешались и задержали 49-летнего инициатора потасовки. Для дальнейшего выяснения обстоятельств задержанный доставлен в отделение полиции.

Аналогичный инцидент произошел ночью в одном из заведений Прилузского района, где сработала тревожная сигнализация. Прибывшие на место росгвардейцы столкнулись с агрессивным поведением нетрезвого посетителя. Мужчина 1992 года рождения, игнорируя замечания и используя нецензурную лексику, нарушал общественный порядок. Силовики пресекли его противоправные действия, задержав нарушителя спокойствия.

Напомним, ранее сообщалось, что более 387 тысяч жителей Коми регулярно занимаются спортом.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+