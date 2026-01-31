Конфликты в заведениях Коми пресечены силами Росгвардии
- 16:30 31 января
- Инесса Богатая
Бойцы оперативно пресекли две конфликтные ситуации, угрожавшие общественному спокойствию, в Печоре и Прилузском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Печоре, в одном из местных кафе, разгорелся спор между двумя посетителями, 1977 и 1986 годов рождения. Эскалация конфликта привела к физическому столкновению, создавая риск получения травм как для самих участников, так и для окружающих. Прибывшие по сигналу тревоги бойцы Росгвардии оперативно вмешались и задержали 49-летнего инициатора потасовки. Для дальнейшего выяснения обстоятельств задержанный доставлен в отделение полиции.
Аналогичный инцидент произошел ночью в одном из заведений Прилузского района, где сработала тревожная сигнализация. Прибывшие на место росгвардейцы столкнулись с агрессивным поведением нетрезвого посетителя. Мужчина 1992 года рождения, игнорируя замечания и используя нецензурную лексику, нарушал общественный порядок. Силовики пресекли его противоправные действия, задержав нарушителя спокойствия.
