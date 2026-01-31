Логотип новостного портала Прогород
Более 387 тысяч жителей Коми регулярно занимаются спортом

Развитие физкультуры и спорта в Коми обсудили на "Январских слушаньях", сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Новый формат взаимодействия правительства Коми и муниципалитетов, инициированный главой региона Ростиславом Гольдштейном, направлен на повышение эффективности управления и усиление ответственности власти перед жителями. Ключевым критерием работы является улучшение качества жизни населения республики, а не формальные показатели в отчетах.

Развитие спорта признано важным фактором, влияющим на благополучие жителей. В прошлом году знаковым событием стало открытие лыжной базы в Сыктывкаре, что позволило улучшить доступность спортивных объектов.

При поддержке федерального бюджета значительные средства направлены в Воркуту, где появилась спортивная площадка и проведен капитальный ремонт нескольких объектов, включая бассейн "Воргашорец" и спорткомплекс "Победа". Министр спорта Коми Светлана Суворкина отметила, что на ремонтные работы привлечено 34, 4 миллиона рублей из федерального бюджета.

Кроме того, за счет федеральных средств созданы площадки ГТО в Сыктывкаре, Ухте и Выльгорте. В рамках проекта "Народный бюджет" реализовано 15 спортивных инициатив в 10 муниципалитетах на общую сумму 22, 2 млн рублей. Социальные партнеры также вносят вклад в развитие спортивной инфраструктуры: в 2025 году на ремонт спортивных объектов выделено 123 млн рублей.

В планах на 2026-2028 годы – создание новых уличных спортивных площадок и площадок ГТО. В 2027 году запланировано строительство двух модульных спортзалов и фиджитал-центра в Сыктывкаре. В Ухте в 2028 году начнется строительство ледового дворца.

Более 387 тысяч жителей Коми (59, 1%) регулярно занимаются физкультурой и спортом. Министерство спорта планирует увеличить это число до 400 тысяч к 2028 году. Для вовлечения населения организован доступ на спортивные объекты, созданы школьные спортивные клубы.

Региональная программа "Я. Ты. Спорт" направлена на расширение доступности спортивных занятий. В рамках программы инвалиды и лица с ОВЗ могут бесплатно посещать бассейны и тренажерные залы.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, когда в Сыктывкаре разберут ледовый городок.

