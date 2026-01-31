Еще в одном селе Коми заработал современный фельдшерско‑акушерский пункт

Ранее медицинское обслуживание в Хабарихе осуществлялось в здании постройки 1983 года. Теперь же жители смогут получать помощь в современном, просторном и комфортном помещении.

ФАП укомплектован новой мебелью и передовым медицинским оборудованием. Здесь предусмотрены кабинеты для приема фельдшером и проведения процедур, включая вакцинацию. Особое внимание уделено потребностям маломобильных граждан.