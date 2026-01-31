Еще в одном селе Коми заработал современный фельдшерско‑акушерский пункт
- 10:45 31 января
- Инесса Богатая
Ранее медицинское обслуживание в Хабарихе осуществлялось в здании постройки 1983 года. Теперь же жители смогут получать помощь в современном, просторном и комфортном помещении.
ФАП укомплектован новой мебелью и передовым медицинским оборудованием. Здесь предусмотрены кабинеты для приема фельдшером и проведения процедур, включая вакцинацию. Особое внимание уделено потребностям маломобильных граждан.
На церемонии открытия главный врач Усть-Цилемской ЦРБ Вячеслав Захаров выразил признательность всем, кто участвовал в реализации проекта. Он подчеркнул, что появление нового ФАПа в Год села, инициированный главой региона Ростиславом Гольдштейном, станет дополнительной гарантией доступности качественной медицинской помощи для сельчан.
По словам фельдшера Ксении Носовой, возглавляющей учреждение, новый ФАП имеет огромное значение для всего населения Хабарихи, ведь здоровье – это основа благополучия, а медицинская помощь должна быть оперативной и доступной. Она подчеркнула, что ФАП воплощает в себе заботу о каждом жителе и уверенность в своевременном получении необходимой помощи.
Напомним, ранее сообщалось, что в одном из сел Коми газифицировали ФАП.