Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Еще в одном селе Коми заработал современный фельдшерско‑акушерский пункт

Еще в одном селе Коми заработал современный фельдшерско‑акушерский пунктФото Минздрава Коми

Ранее медицинское обслуживание в Хабарихе осуществлялось в здании постройки 1983 года. Теперь же жители смогут получать помощь в современном, просторном и комфортном помещении.

ФАП укомплектован новой мебелью и передовым медицинским оборудованием. Здесь предусмотрены кабинеты для приема фельдшером и проведения процедур, включая вакцинацию. Особое внимание уделено потребностям маломобильных граждан.

На церемонии открытия главный врач Усть-Цилемской ЦРБ Вячеслав Захаров выразил признательность всем, кто участвовал в реализации проекта. Он подчеркнул, что появление нового ФАПа в Год села, инициированный главой региона Ростиславом Гольдштейном, станет дополнительной гарантией доступности качественной медицинской помощи для сельчан.

По словам фельдшера Ксении Носовой, возглавляющей учреждение, новый ФАП имеет огромное значение для всего населения Хабарихи, ведь здоровье – это основа благополучия, а медицинская помощь должна быть оперативной и доступной. Она подчеркнула, что ФАП воплощает в себе заботу о каждом жителе и уверенность в своевременном получении необходимой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из сел Коми газифицировали ФАП.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+