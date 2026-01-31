Логотип новостного портала Прогород
Педиатр из Коми рассказала, как обезопасить новорождённого во время сна

Врач-педиатр Вуктыльской ЦРБ Елена Рябоконова обратилась к родителям, подчеркнув исключительную важность соблюдения мер предосторожности при уходе за новорожденными, дабы избежать трагических последствий. Бережное отношение к ребенку в первые месяцы жизни – залог его безопасности.

Основополагающий принцип безопасности – организация правильного сна.

«Ключевое – сон на спине. Это аксиома, многократно подтвержденная научно», – акцентирует внимание Елена Николаевна.

Она настоятельно рекомендует использование жесткого матраса и исключение любых лишних предметов из детской кроватки, таких как валики, мягкие игрушки и полотенца, представляющие потенциальную опасность удушья.

Оптимальным вариантом в первые полгода жизни считается сон ребенка в отдельной кроватке, находящейся в одной комнате с родителями. Совместный сон в родительской постели крайне нежелателен из-за повышенного риска случайного удушения.

Особое внимание педиатр уделила микроклимату в помещении. Перегрев новорожденного – один из провоцирующих факторов синдрома внезапной детской смерти (СВДС).

«Одевайте ребенка таким образом, чтобы на нем был всего на один слой одежды больше, чем на себе. Воздержитесь от использования чепчиков в помещении и регулярно контролируйте температуру тела младенца, проверяя кожу на шее», – советует специалист.

Немаловажную роль играют и привычки ближайшего окружения. Курение и употребление спиртного во время беременности и в послеродовой период существенно повышают опасность для здоровья малыша. Недопустимо подвергать ребенка воздействию табачного дыма.

Современные медицинские технологии располагают действенными средствами для поддержания детского здоровья. По словам Елены Рябоконовой, своевременная иммунизация в соответствии с национальным календарем вакцинации позволяет снизить вероятность СВДС на 50%. Еще одним эффективным защитным механизмом является грудное вскармливание, уменьшающее риск СВДС на 70%.

Врач акцентирует внимание на неукоснительном использовании детского автокресла даже при кратковременных поездках и недопустимости оставления ребенка одного в ванной комнате во время купания ни на секунду.

«Все несчастные случаи с младенцами – это результат недосмотра взрослых. Будьте бдительны и берегите своих детей! » – призывает педиатр.

