Педиатр из Коми рассказала, как обезопасить новорождённого во время сна

Врач-педиатр Вуктыльской ЦРБ Елена Рябоконова обратилась к родителям, подчеркнув исключительную важность соблюдения мер предосторожности при уходе за новорожденными, дабы избежать трагических последствий. Бережное отношение к ребенку в первые месяцы жизни – залог его безопасности.

Основополагающий принцип безопасности – организация правильного сна.

«Ключевое – сон на спине. Это аксиома, многократно подтвержденная научно», – акцентирует внимание Елена Николаевна.

Она настоятельно рекомендует использование жесткого матраса и исключение любых лишних предметов из детской кроватки, таких как валики, мягкие игрушки и полотенца, представляющие потенциальную опасность удушья.

Оптимальным вариантом в первые полгода жизни считается сон ребенка в отдельной кроватке, находящейся в одной комнате с родителями. Совместный сон в родительской постели крайне нежелателен из-за повышенного риска случайного удушения.

Особое внимание педиатр уделила микроклимату в помещении. Перегрев новорожденного – один из провоцирующих факторов синдрома внезапной детской смерти (СВДС).