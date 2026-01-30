Логотип новостного портала Прогород
В Год села жители Коми станут зрителями масштабного фестиваля искусств

Министерство культуры и архивного дела РК организует гастрольный тур ведущих театров и творческих коллективов, которые представят лучшие постановки и концертные программы в районах республики.

В течение года Национальный музыкально-драматический театр, Коми филармония, Академический театр драмы им. В. Савина и Театр кукол проведут серию концертов, творческих встреч и спектаклей. Благодаря наличию автоклубов, культурные мероприятия доберутся даже до отдаленных сёл.

Старт фестивалю «Мастера искусств – селу» будет дан в феврале в Сыктывдинском районе, в селе Выльгорт.

В программе фестиваля запланированы выступления ансамблей «Зарни ёль», «Вдохновение», «Северная околица» и солистов госучреждений культуры. Театр им. В. Савина покажет спектакли «Кадриль» и «Коми бал», а Театр кукол представит «Серебряное копытце», «Бобик в гостях у Барбоса» и «Сказку о рыбаке и рыбке». Откроет и закроет фестиваль ансамбль «Асъя кыа».

Министр культуры Марина Бурмистрова подчеркнула значимость фестиваля для жителей села, отметив, что мероприятие приблизит искусство к каждому жителю Коми.

Фестиваль, основанный в 1996 году и возрождённый после десятилетнего перерыва, проводится Коми филармонией при поддержке Министерства культуры региона.

Реализация фестиваля соответствует целям нацпроекта «Семья».

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми в 2025 году открыли 24 фельдшерско‑акушерских пункта и обновили парк "скорой" помощи.

