В Год села жители Коми станут зрителями масштабного фестиваля искусств

Фото Минкультуры Коми

Министерство культуры и архивного дела РК организует гастрольный тур ведущих театров и творческих коллективов, которые представят лучшие постановки и концертные программы в районах республики. В течение года Национальный музыкально-драматический театр, Коми филармония, Академический театр драмы им. В. Савина и Театр кукол проведут серию концертов, творческих встреч и спектаклей. Благодаря наличию автоклубов, культурные мероприятия доберутся даже до отдаленных сёл.

Старт фестивалю «Мастера искусств – селу» будет дан в феврале в Сыктывдинском районе, в селе Выльгорт.

В программе фестиваля запланированы выступления ансамблей «Зарни ёль», «Вдохновение», «Северная околица» и солистов госучреждений культуры. Театр им. В. Савина покажет спектакли «Кадриль» и «Коми бал», а Театр кукол представит «Серебряное копытце», «Бобик в гостях у Барбоса» и «Сказку о рыбаке и рыбке». Откроет и закроет фестиваль ансамбль «Асъя кыа».