В Коми иномарка выехала на "встречку" и угодила под фуру

В Коми иномарка выехала на "встречку" и угодила под фуру Фото Госавтоинспекции Коми

Авария случилась в Сысольском районе. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

По данным Госавтоинспекции Республики Коми, водитель Chery, пытаясь избежать столкновения с припаркованным на трассе УРАЛом, выехал на полосу встречного движения и совершил двойное столкновение.

Инцидент произошел 29 января около 18:30. Управляя Chery Tiggo, водитель 1982 года рождения двигался по трассе "Чебоксары-Йошкар-Ола-Киров-Сыктывкар" в направлении Сыктывкара. На 678-м километре автодороги, уклоняясь от стоящего на дороге грузовика УРАЛ, он оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с этим же УРАЛом. После этого Chery врезалась во встречный Volvo Trucks с полуприцепом SB-345.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля Chery:

Водитель Chery получил различные травмы, в том числе ссадину головы, ушибы плеча и колена. Госпитализация не потребовалась. Во время столкновения был пристегнут ремнем безопасности.

Пассажирка Chery, женщина 1983 года рождения, получила ушиб груди. Ей также не потребовалась госпитализация. Была пристегнута ремнем безопасности.

Шестнадцатилетний пассажир Chery (2009 года рождения) получил автотравму и тупую травму живота. Также не был госпитализирован. Был пристегнут ремнем безопасности.

У водителя грузовика УРАЛ водительский стаж с 2000 года, но у него отсутствует действующее российское водительское удостоверение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре инспекторы ГАИ объявили "охоту" на пьяных водителей.

