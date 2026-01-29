Алексей Просужих возглавил Минэкономразвития Коми

Распоряжение подписал Глава региона Ростислав Гольдштейн. Отметим, что Просужих пока носит приставку "и.о".

Гольдштейн подчеркнул, что богатый опыт чиновника в управлении и глубокое понимание экономики региона станут прочной основой для успешной работы на этом важном посту. По словам главы республики, профессиональный путь Просужих, начиная с Усть-Вымского района и продолжаясь на различных должностях в правительстве и на федеральном уровне, говорит о его компетентности. Гольдштейн выразил уверенность, что знания, энергия и преданность Просужих будут способствовать экономическому росту и реализации стратегических задач региона.