Алексей Просужих возглавил Минэкономразвития Коми
- 18:15 29 января
- Инесса Богатая
Распоряжение подписал Глава региона Ростислав Гольдштейн. Отметим, что Просужих пока носит приставку "и.о".
Гольдштейн подчеркнул, что богатый опыт чиновника в управлении и глубокое понимание экономики региона станут прочной основой для успешной работы на этом важном посту. По словам главы республики, профессиональный путь Просужих, начиная с Усть-Вымского района и продолжаясь на различных должностях в правительстве и на федеральном уровне, говорит о его компетентности. Гольдштейн выразил уверенность, что знания, энергия и преданность Просужих будут способствовать экономическому росту и реализации стратегических задач региона.
Алексей Анатольевич Просужих родился в селе Межог Усть-Вымского района в 1975 году. Имеет высшее образование, окончил Сыктывкарский государственный университет по специальностям "Физика" и "Экономика". В 2004 году прошёл переподготовку по программе "Финансовый менеджмент".
Просужих отмечен рядом наград и поощрений, включая благодарности от предприятий и организаций, почетные грамоты, знак "За содействие МВД" и медаль "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года".
