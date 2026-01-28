Логотип новостного портала Прогород
Власти Коми намерены повысить безопасность пешеходов и обновить дорожную инфраструктуру

Власти Коми намерены повысить безопасность пешеходов и обновить дорожную инфраструктуруФото пресс-службы главы Коми

Глава республики Ростислав Гольдштейн на еженедельном совещании подчеркнул приоритетность модернизации дорог. Цель – сделать трассы региона лучшими в Северо-Западном федеральном округе.

В текущем году планируется масштабный ремонт дорожной сети, включая 93 километров автодорог, установку пяти километров освещения и 17 километров тротуаров, а также ремонт 780 метров мостов. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил вице-премьер Эдуард Слабиков.

Гольдштейн отреагировал на жалобы жителей деревни Койтыбож в соцсетях об отсутствии тротуаров и освещения на трассе Сыктывкар – Ухта. Жители сообщают, что проблема не решается с 2019 года, несмотря на обращения. Руководитель ЦУР Коми Евгений Зелинский подтвердил факт обращений граждан.

Слабиков сообщил, что проектная документация для Койтыбожа находится на экспертизе. После ее одобрения будет рассмотрен вопрос включения объекта в дорожную программу. Гольдштейн поручил вице-премьеру держать ситуацию на контроле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми направят федеральные средства на развитие Заполярья.

