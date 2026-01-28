В Коми направят федеральные средства на развитие Заполярья
- 11:45 28 января
- Инесса Богатая
В 2026 году регион активно задействован в осуществлении проектов, поддерживаемых за счет арктической субсидии Президента РФ. Об этом информирует пресс-центр регионального Министерства экономического развития.
Российское правительство направило в регион 162, 7 миллиона рублей на социально-экономическое развитие арктических опорных зон. Совокупный объем финансовой помощи арктическим территориям в 2026 году достиг 242, 8 миллиона рублей. Эти средства позволят воплотить в жизнь инфраструктурные инициативы, ориентированные на повышение жизненного уровня населения арктических населенных пунктов и обеспечение стабильного экономического роста региона.
Первостепенное значение придается поддержке жителей северных районов, сталкивающихся с суровыми климатическими условиями. Руководитель Республики Коми Ростислав Гольдштейн акцентирует внимание на значимости интегрированного подхода к развитию Арктической зоны, объединяющего усилия федеральных властей и местных инициатив.
Федеральные дотации будут использованы для решения насущных социальных задач, в частности, для обновления кольцевой автотрассы и обустройства рекреационной зоны в Воркуте. Эти действия должны улучшить комфорт и безопасность городской среды.
Временно исполняющая обязанности министра экономического развития и промышленности Республики Коми Ольга Турышева подчеркнула, что население Воркуты почувствует положительные изменения в повседневной жизни благодаря финансовой помощи от Правительства России. По ее мнению, реализация этих проектов повысит уровень жизни и привлекательность города.
