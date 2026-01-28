В Коми направят федеральные средства на развитие Заполярья

В 2026 году регион активно задействован в осуществлении проектов, поддерживаемых за счет арктической субсидии Президента РФ. Об этом информирует пресс-центр регионального Министерства экономического развития.

Российское правительство направило в регион 162, 7 миллиона рублей на социально-экономическое развитие арктических опорных зон. Совокупный объем финансовой помощи арктическим территориям в 2026 году достиг 242, 8 миллиона рублей. Эти средства позволят воплотить в жизнь инфраструктурные инициативы, ориентированные на повышение жизненного уровня населения арктических населенных пунктов и обеспечение стабильного экономического роста региона.