Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми направят федеральные средства на развитие Заполярья

В Коми направят федеральные средства на развитие Заполярья Фото "Про Город"

В 2026 году регион активно задействован в осуществлении проектов, поддерживаемых за счет арктической субсидии Президента РФ. Об этом информирует пресс-центр регионального Министерства экономического развития.

Российское правительство направило в регион 162, 7 миллиона рублей на социально-экономическое развитие арктических опорных зон. Совокупный объем финансовой помощи арктическим территориям в 2026 году достиг 242, 8 миллиона рублей. Эти средства позволят воплотить в жизнь инфраструктурные инициативы, ориентированные на повышение жизненного уровня населения арктических населенных пунктов и обеспечение стабильного экономического роста региона.

Первостепенное значение придается поддержке жителей северных районов, сталкивающихся с суровыми климатическими условиями. Руководитель Республики Коми Ростислав Гольдштейн акцентирует внимание на значимости интегрированного подхода к развитию Арктической зоны, объединяющего усилия федеральных властей и местных инициатив.

Федеральные дотации будут использованы для решения насущных социальных задач, в частности, для обновления кольцевой автотрассы и обустройства рекреационной зоны в Воркуте. Эти действия должны улучшить комфорт и безопасность городской среды.

Временно исполняющая обязанности министра экономического развития и промышленности Республики Коми Ольга Турышева подчеркнула, что население Воркуты почувствует положительные изменения в повседневной жизни благодаря финансовой помощи от Правительства России. По ее мнению, реализация этих проектов повысит уровень жизни и привлекательность города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми произошли сразу два массовых ДТП.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+