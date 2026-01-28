Логотип новостного портала Прогород
В Коми произошли сразу два массовых ДТП

В Коми произошли сразу два массовых ДТП Фото ГАИ Коми

В районе Ухты и Сосногорска произошли две автомобильные аварии. Детали инцидентов передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

Первая авария случилась 27 января около 12:59 неподалеку от Ухты. Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, двигался по трассе "Ухта-Сосногорск" от дороги "Ухта-Троицко-Печорск" в сторону поселка Дальний, следуя из Сосногорска. На втором километре указанной автодороги он не соблюдал достаточную дистанцию и врезался в ехавшую впереди Toyota Avensis. От удара Toyota по инерции столкнулась с Lada Largus, которая также двигалась в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала женщина 1998 года рождения, водитель Toyota. У нее предварительно диагностированы черепно-мозговая травма и подозрение на сотрясение мозга. Госпитализация не понадобилась. В момент столкновения она была пристегнута ремнем безопасности. Стаж вождения водителя Nissan – с 2010 года.

В тот же день, но уже в Сосногорске, в 16:30 водитель 1992 года рождения, находясь за рулем FAW, ехал по автодороге "Подъезд к Сосногорску" от трассы "Ухта-Сосногорск" в направлении города. Напротив дома №33 по улице Энергетиков он потерял контроль над автомобилем и допустил касательное столкновение со встречным Mitsubishi Outlander. После этого FAW врезался в Ssang Yong, следовавший за Mitsubishi. Пострадала пассажирка Mitsubishi 1971 года рождения. Ей диагностировали ушиб грудной клетки и артериальную гипертензию. В госпитализации не было необходимости. Женщина была пристегнута ремнем безопасности. Стаж вождения водителя FAW с августа 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура добилась заключения контракта на обслуживание проблемной автодороги "Комсомольск-на-Печоре – Усть-Унья".

