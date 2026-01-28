В Коми 28 января подморозит до -26 градусов

Сегодня в регионе ожидает холодная погода с переменной облачностью и небольшим снегом в большинстве районов. Ветер преимущественно южный и юго-западный, слабый или умеренный.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность. Ночью пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью опустится до -17…-19 °C, днем составит -15…-17 °C. Ветер слабый, юго-западный.