В Коми 28 января подморозит до -26 градусов

В Коми 28 января подморозит до -26 градусов автор Вячеслав Вольгин

Сегодня в регионе ожидает холодная погода с переменной облачностью и небольшим снегом в большинстве районов. Ветер преимущественно южный и юго-западный, слабый или умеренный.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность. Ночью пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью опустится до -17…-19 °C, днем составит -15…-17 °C. Ветер слабый, юго-западный.

В Ухте прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. Ночная температура -20…-22 °C, дневная -18…-20 °C. Ветер юго-западный, слабый.

В Печоре будет облачно с прояснениями и небольшим снегом. Температура воздуха как ночью, так и днем, составит -21…-23 °C. Ветер умеренный, южный.

В Воркуте ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью порывистый юго-восточный ветер. Температура ночью и днем -18…-20 °C.

В Усинске и Инте прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем -21…-23 °C. Ветер умеренный, южный.

В Усть-Цильме ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ночью. Температура ночью -24…-26 °C, днем -22…-24 °C. Ветер западный, слабый.

В Вуктыле будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура ночью и днем -18…-20 °C. Ветер юго-западный, слабый.

В Троицко-Печорске ожидается переменная облачность и небольшой снег ночью. Температура ночью -16…-18 °C, днем -16…-18 °C. Ветер юго-западный, слабый.

В Объячево прогнозируется переменная облачность и небольшой снег ночью. Температура ночью -14…-16 °C, днем -14…-16 °C. Ветер юго-западный, слабый.

