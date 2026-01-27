В Коми бизнесмен скрыл от налоговой 63 миллиона рублей

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело против руководителя организации в Усинске. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2025 году генеральный директор, зная о долге организации перед бюджетом и действиях налоговой службы по его взысканию, предпринял меры по утаиванию более 63 миллионов рублей. Эти средства должны были быть использованы для погашения налоговой задолженности в соответствии с законодательством РФ.