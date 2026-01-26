В Сыктывкаре сотрудница пункта выдачи украла два дорогостоящих айфона

Фото "Про Город"

В региональной столице предстанет перед судом молодая жительница Прилузского района, обвиняемая в краже дорогостоящих смартфонов. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора города, сообщили в надзорном ведомстве Республики Коми. Согласно материалам дела, 20-летняя девушка, проходя стажировку в пункте выдачи заказов популярного онлайн-магазина, воспользовалась своим служебным положением. Заказав через личный аккаунт два iPhone на общую сумму 162 тысячи рублей, она спрятала доставленные гаджеты в подсобке. Позже, завершив рабочий день, стажер вынесла похищенное имущество.

Один из украденных телефонов девушка заложила в ломбарде, а второй, по её словам, случайно сломала. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, однако возместила ущерб лишь частично, вернув в пункт выдачи поврежденный аппарат.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье "Кража", передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Расследованием занимались сотрудники УМВД России по Сыктывкару.