В Сыктывкаре спасателям пришлось тушить автомобиль

Фото МЧС по Ком

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано пять случаев возгораний. Сообщается, что них пострадали два человека. Детали передали в МЧС региона. Так, в Усинске на улице Нефтяников произошел пожар в ангаре. Площадь, охваченная огнем, составила 700 квадратных метров. В результате инцидента пострадал мужчина 28 лет. В ликвидации возгорания участвовали 20 спасателей, использовалось пять единиц специальной техники. Предполагаемая причина возникновения пожара – несоблюдение правил безопасности при использовании отопительного оборудования.

В Сыктывкаре на улице Чкалова загорелся легковой автомобиль. Огонь потушен на площади одного квадратного метра. В данном происшествии никто не пострадал. В тушении участвовали 8 пожарных и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – техническая неисправность электрооборудования автомобиля.

В городе Печора произошло возгорание в квартире жилого дома, расположенного на улице Гагарина. Из здания были эвакуированы 15 человек. Сотрудники пожарной службы спасли мужчину 1989 года рождения, получившего травмы. Площадь пожара составила два квадратных метра. В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.