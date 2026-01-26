Логотип новостного портала Прогород
В Сыктывкаре спасателям пришлось тушить автомобиль

В Сыктывкаре спасателям пришлось тушить автомобиль Фото МЧС по Ком

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано пять случаев возгораний. Сообщается, что них пострадали два человека. Детали передали в МЧС региона.

Так, в Усинске на улице Нефтяников произошел пожар в ангаре. Площадь, охваченная огнем, составила 700 квадратных метров. В результате инцидента пострадал мужчина 28 лет. В ликвидации возгорания участвовали 20 спасателей, использовалось пять единиц специальной техники. Предполагаемая причина возникновения пожара – несоблюдение правил безопасности при использовании отопительного оборудования.

В Сыктывкаре на улице Чкалова загорелся легковой автомобиль. Огонь потушен на площади одного квадратного метра. В данном происшествии никто не пострадал. В тушении участвовали 8 пожарных и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – техническая неисправность электрооборудования автомобиля.

В городе Печора произошло возгорание в квартире жилого дома, расположенного на улице Гагарина. Из здания были эвакуированы 15 человек. Сотрудники пожарной службы спасли мужчину 1989 года рождения, получившего травмы. Площадь пожара составила два квадратных метра. В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В Прилузском районе на трассе Чебоксары-Сыктывкар произошел пожар автомобиля. Огонь распространился на десять квадратных метров. В результате данного инцидента никто не пострадал. В тушении огня принимали участие шесть спасателей и использовалось две единицы техники. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность механических узлов транспортного средства.

В Сыктывдинском районе в деревне Чукачой загорелась хозяйственная постройка. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. В данном происшествии никто не пострадал. В тушении принимали участие семь сотрудников пожарной охраны и были задействованы две единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

Напомним, ранее сообщалось о кадровых изменениях в регионе.

