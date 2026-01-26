Новый министр молодёжной политики назначен в Республике Коми

Распоряжением главы региона на должность утвержден Азат Нурисламов, уроженец Усинска и финалист образовательной платформы "территория действий". Информация появилась на странице губернатора Ростислава Гольдштейна.

После окончания университета Нурисламов вернулся в родной город, где прошел путь от сотрудника муниципалитета до руководителя крупной компании, активно участвуя в общественной жизни. Теперь ему предстоит решать новые задачи и нести большую ответственность.