Новый министр молодёжной политики назначен в Республике Коми
- 16:45 26 января
- Инесса Богатая
Распоряжением главы региона на должность утвержден Азат Нурисламов, уроженец Усинска и финалист образовательной платформы "территория действий". Информация появилась на странице губернатора Ростислава Гольдштейна.
После окончания университета Нурисламов вернулся в родной город, где прошел путь от сотрудника муниципалитета до руководителя крупной компании, активно участвуя в общественной жизни. Теперь ему предстоит решать новые задачи и нести большую ответственность.
"Важно, чтобы молодое поколение активно участвовало в развитии региона и формировании его будущего. Еще более важно – создать для молодежи условия и возможности для реализации потенциала. Именно такую задачу поставил перед нами Президент России в рамках национального проекта "Молодежь и дети"", – говорится в сообщении Главы региона.
