В Коми двое мужчин осуждены за взлом квартиры ради пьянки

Усть-Куломский районный суд признал виновными 38-летнего и 36-летнего мужчин. Один из них также получил наказание за нанесение побоев, а другой – за грабеж.

В Усть-Куломском районе вынесен приговор двум местным жителям. Злоумышленники предстали перед судом за нарушение неприкосновенности жилища. Об этом сообщает пресс-служба прокураатуры.

Согласно материалам дела, приятели, желая выпить со знакомым, пришли к нему домой. Получив отказ открыть дверь, они, зная, что хозяин находится внутри и уже употребляет спиртное, проникли в квартиру, взломав замок монтировкой.

В помещении злоумышленники обнаружили хозяина с гостем. В порыве гнева 38-летний мужчина нанес телесные повреждения хозяину, а его 36-летний сообщник похитил у гостя мобильный телефон, оцениваемый примерно в две тысячи рублей. Планам распить спиртное не суждено было сбыться, и преступники покинули место происшествия.

Суд назначил одному из взломщиков десять месяцев ограничения свободы, а его сообщнику – два года. Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура выдвинула представление за срыв сроков сдачи инфекционной больницы в Сыктывкаре.