Прокуратура выдвинула представление за срыв сроков сдачи инфекционной больницы в Сыктывкаре

Надзорный орган отреагировала на срыв сроков строительства двух медицинских объектов. Прокурор Николай Егоров лично проверил ход работ на стройплощадках Республиканской детской клинической больницы и Республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре. Объекты возводятся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе выездной проверки, проведенной совместно с представителями правительства, подрядчика и заказчика, Егоров оценил готовность зданий, а также своевременность поставки необходимого медицинского оборудования.