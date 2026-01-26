Прокуратура выдвинула представление за срыв сроков сдачи инфекционной больницы в Сыктывкаре
- 14:30 26 января
- Инесса Богатая
Надзорный орган отреагировала на срыв сроков строительства двух медицинских объектов. Прокурор Николай Егоров лично проверил ход работ на стройплощадках Республиканской детской клинической больницы и Республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре. Объекты возводятся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе выездной проверки, проведенной совместно с представителями правительства, подрядчика и заказчика, Егоров оценил готовность зданий, а также своевременность поставки необходимого медицинского оборудования.
Установлено, что сроки завершения работ по обоим объектам сорваны еще в декабре прошлого года. В связи с этим прокуратура внесла представление заместителю Председателя Правительства региона, отвечающему за сферу строительства.
Представление охватывает широкий спектр вопросов: от полноты выполненных работ и получения разрешений на ввод в эксплуатацию до лицензирования медицинской деятельности. Особое внимание уделят действиям заказчика по взысканию неустойки с подрядчика за нарушение сроков, а также привлечению к ответственности виновных в срыве строительства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми инфляция снижается уже третий месяц подряд.