В Коми инфляция снижается уже третий месяц подряд

В Коми инфляция снижается уже третий месяц подряд Фото "Про Город"

Согласно последним данным, в декабре 2025 года годовая инфляция в регионе замедлилась до 5,9%, что является самым низким показателем с сентября 2023 года. Динамика снижения инфляции наблюдается уже третий месяц подряд. Об этом сообщает Отделение Банка России по Республике Коми.

За месяц, с ноября по декабрь, прирост потребительских цен составил 0, 3%, что ниже ноябрьского значения в 0,7%. Наименьший рост зафиксирован в секторе услуг, где стоимости на бытовые услуги, в частности, маникюр и стрижки, увеличились в связи с сезонным предновогодним спросом. В то же время, укрепление национальной валюты способствовало снижению стоимости зарубежных туристических поездок в популярные направления.

Подорожание коснулось и продовольственных товаров. Рост издержек предприятий-производителей и переработчиков вызвал увеличение цен на мясопродукты и сыры, чему также способствовал возросший спрос в преддверии праздников. В противоположность этому, третий месяц отмечается снижение цен на сахар, обусловленное большими запасами и хорошим урожаем сахарной свеклы.

"Банк России придерживается стратегии снижения инфляции, стремясь к целевому показателю в 4%. Для дальнейшего устойчивого замедления необходимо сдерживать общий спрос в экономике путем поддержания высоких процентных ставок по кредитам и депозитам. По прогнозам, в 2026 году инфляция снизится до 4–5% и стабилизируется на уровне около 4% в последующие годы", – отметил начальник экономического отдела Отделения Банка России по Республике Коми Павел Докукин.

Напомним, ранее сообщалось, что  "Госуслуги" и "силовики" обманули жителя Коми на миллион рублей.

