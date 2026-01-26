Логотип новостного портала Прогород
В Коми более 700 молодых специалистов нашли работу при поддержке центров занятости

В Коми более 700 молодых специалистов нашли работу при поддержке центров занятости Фото "Работа России" Республики Коми

По данным пресс-службы центра, каждый пятый из них – недавний выпускник образовательного учреждения.

Директор "Работа России" Ирина Рыбина акцентировала внимание на широком спектре возможностей, предоставляемых центром для профессионального развития. На портале "Работа России" размещено около 1,8 тысячи вакансий для выпускников, в том числе с гибким графиком и неполным рабочим днем.

Центр предлагает молодежи: профессиональную ориентацию, сопровождение при обучении по нацпроекту "Кадры", сервисы "Моё резюме" и "Моё собеседование", ярмарки вакансий, временное трудоустройство с финансовой поддержкой, социальный контракт, тренинги и молодежные клубы, целевое обучение.

Эти меры направлены на облегчение выхода на рынок труда, повышение конкурентоспособности и поддержку молодых специалистов на начальном этапе карьеры. "Работа России" предоставляет не только доступ к актуальным вакансиям, но и инструменты для развития профессионального потенциала.

