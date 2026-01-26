Логотип новостного портала Прогород
Стали известны подробности тройного ДТП в Коми

Стали известны подробности тройного ДТП в Коми Фото Госавтоинспекции Коми

После столкновения трех транспортных средств в Ухте число получивших травмы увеличилось до четырех человек. Детали раскрывает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла 25 января около 11:50. Водитель автомобиля Chevrolet, мужчина 1994 года рождения, двигался по проспекту Ленина в направлении автодороги "Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар". На 315-м километре трассы, совершая поворот налево со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество в движении. Из-за этого водитель Geely, избегая столкновения с Chevrolet, выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai Creta.

Среди пострадавших:

  • Водитель Geely (1998 г.р.): диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваные раны лица. От госпитализации отказался. Не был пристегнут ремнем безопасности.
  • Пассажирка Geely (2000 г.р.): получила аналогичные травмы – закрытую черепно-мозговую, сотрясение и рваные раны лица. Госпитализирована. Также не была пристегнута.
  • Водитель Hyundai (1990 г.р.): диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также ссадины в теменной и лобно-височной областях слева. Госпитализация не потребовалась. Не использовал ремень безопасности.
  • Пассажирка Hyundai, девочка 2018 года рождения, получила ушиб правого предплечья. В госпитализации не нуждается. Находилась в детском удерживающем устройстве.

Стаж вождения водителя Chevrolet – с 2015 года.

