Стали известны подробности тройного ДТП в Коми

После столкновения трех транспортных средств в Ухте число получивших травмы увеличилось до четырех человек. Детали раскрывает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла 25 января около 11:50. Водитель автомобиля Chevrolet, мужчина 1994 года рождения, двигался по проспекту Ленина в направлении автодороги "Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар". На 315-м километре трассы, совершая поворот налево со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество в движении. Из-за этого водитель Geely, избегая столкновения с Chevrolet, выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai Creta.