Зачем АвтоВАЗ до сих пор ставит "совковый" 8-клапанный двигатель на новые модели? Разбираем 5 главных причин в 2026 году

Этот двигатель пережил распад СССР, экономические кризисы и санкционное давление. Сегодня он трудится под капотом не только бюджетных Lada Granta и Largus, но и флагманской Lada Vesta NG, а также на новейшей Lada Iskra, представленной в 2025 году. Почему же АвтоВАЗ не спешит отправить ветерана в заслуженный отпуск?

В то время как мировые автоконцерны соревнуются в технологическом прогрессе, АвтоВАЗ сохраняет верность традициям, продолжая использовать двигатель, корни которого уходят в далекие 80-е. Речь идет о знаменитом 8-клапанном моторе, эволюционировавшем от карбюраторного ВАЗ-21083, установленного на первых "восьмерках", до инжекторного ВАЗ-11182, который можно встретить на современных моделях.

АвтоВАЗ приводит пять аргументов в защиту своего решения. Давайте их проанализируем, словно опытные автомеханики, вникая в каждую деталь и сравнивая с альтернативами. И в конце зададим вопрос: насколько оправдано использование этого "долгожителя" в современном мире?

Чтобы оценить живучесть этого мотора, перенесемся в прошлое. 1984 год: под капот ВАЗ-2108, первой переднеприводной машины из Тольятти, устанавливается 1.3-литровый двигатель. Его мощность составляла скромные 64 лошадиные силы, но для советских дорог это был прорыв: поперечная компоновка, карбюратор Solex, ремень ГРМ – передовые решения для своего времени.

В 1985 году объем увеличился до 1.5 литров, мощность возросла до 72 л.с. В 90-е двигатель обзавелся инжектором, а в "нулевые" – электроникой и улучшенной системой охлаждения. К 2021 году появляется ВАЗ-11182: оптимизированная камера сгорания, улучшенные каналы впуска и выпуска позволили увеличить отдачу до 90 л.с. при крутящем моменте в 143 Нм. Кроме того, уровень шума снизили на 3-5 децибел. А как насчет ресурса?

Официально заявлено 200 000 километров, но владельцы "со стажем" на форумах делятся опытом эксплуатации более 300 000 км без капитального ремонта. АвтоВАЗ и отзывы в интернете свидетельствуют: двигатель стал тише, экономичнее и надежнее. Рассмотрим теперь причины его "бессмертия".

"Безвтык": защита от обрыва ремня ГРМ – как встроенная страховка

Основным преимуществом этого двигателя является "безвтыковая" конструкция: в поршнях предусмотрены специальные выемки, предотвращающие контакт с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ. В отличие от многих современных моторов, где подобная поломка чревата дорогостоящим ремонтом (замена клапанов, головки блока цилиндров), здесь достаточно заменить ремень, стоимость которого невелика. АвтоВАЗ подчеркиет: это особенно актуально для регионов с неблагоприятными дорожными условиями и некачественными запчастями.

Форумы показывают, что обрыв ремня на старых ВАЗах – не редкость, особенно при игнорировании регламента (замена каждые 60-75 тыс. км). После прихода Renault в 2010-х качество запчастей улучшилось: ремни Gates или Dayco выдерживали 80-100 тыс. км.

Санкции 2022-2024 годов привели к трудностям с поставками: ремни из Китая или Ирана иногда выходили из строя раньше времени. К 2025 году ситуация стабилизировалась: АвтоВАЗ наладил локальное производство, и отзывы о ВАЗ-11182 в основном положительные. Для сравнения, китайские моторы на Geely или Chery зачастую "втыковые", и обрыв ремня может обернуться ремонтом на 50 000-100 000 рублей. Для бюджетного автомобиля это существенное преимущество, особенно для тех, кто не любит частые визиты в автосервис.

"Дизельный" характер: тяга на низких оборотах – как у трактора

АвтоВАЗ утверждает: двигатель выдает 80% крутящего момента (около 114 Нм) уже при 1000 оборотах. Это обеспечивает уверенный старт без рывков и избавляет от необходимости "выжимать" максимум из двигателя для обгона. Идеально для города и трассы с полной загрузкой.

Тест-драйвы Lada Granta с ВАЗ-11182 показывают разгон до 100 км/ч за 12-13 секунд – не гоночный болид, но вполне достойно для 90 л.с. По сравнению со старым ВАЗ-11186 (87 л.с.), новый двигатель работает тише на холостых оборотах и демонстрирует улучшенную тягу на низах: устранены рывки при 1500-2000 об/мин. А что предлагают конкуренты?

Renault Logan "прошлой эпохи" с 82-сильным 1.6-литровым мотором выдавал аналогичный крутящий момент, но был "вялым" на низких оборотах. Современные китайские 1.5-литровые моторы на Haval Jolion – турбированные и обладают большей мощностью (до 140 Нм), но требуют качественного бензина и чувствительны к перегреву. В 2025 году, когда цены на топливо растут, тяговитый характер – находка для экономных водителей. Первые владельцы Lada Iskra отмечают комфортное передвижение в пробках благодаря этому мотору.

Экономичность: скромный аппетит

Паспортный расход топлива для Lada Granta: 6,8 литра на 100 км в смешанном цикле. В городе – 9,4 литра, на трассе – 5,3 литра. АвтоВАЗ заявляет, что оптимизированная камера сгорания и улучшенная система впуска позволили снизить расход на 5-7% по сравнению с предыдущими поколениями.

Форумы подтверждают: реальный расход составляет 7-8 литров в смешанном режиме при умеренной езде. Зимой в городе расход может достигать 10 литров. У конкурентов старый Logan "кушал" 7,1 литра в смешанном цикле, но был менее мощным. Kia Rio 1.4 (100 л.с.) расходует примерно 7 литров, но требует более дорогостоящего обслуживания. Китайский Changan Alsvin 1.5 тратит 6,5-7 литров, но оснащен вариатором, что может увеличить расход на трассе.

В 2025 году, когда бензин превысил отметку в 50 рублей за литр, экономичность – важный фактор. К тому же, двигатель адаптирован под использование АИ-92, что снижает расходы на заправку на 3-5 рублей за литр с минимальными потерями.

Простота: надежность в каждой детали

Здесь все очевидно: отсутствие турбин, фазовращателей и сложной электроники упрощает обслуживание. Замена масла стоит около 500 рублей, а фильтры доступны по низкой цене. АвтоВАЗ заявляет о межсервисном интервале в 15 000 км и регулировке клапанов каждые 90 000 км.

Сервисные центры подтверждают: ресурс цепи ГРМ (на новых версиях) превышает 150 000 км, а запчасти доступны повсеместно. Стоимость ТО для турбированных двигателей Volkswagen Polo вдвое выше, а ресурс турбины ограничен 100 000 км. В регионах с удаленностью от дилерских центров это играет важную роль. Владельцы Lada Vesta NG сравнивают двигатель с автоматом Калашникова, отмечая возможность его ремонта в любом автосервисе. Локализация производства в 2025 году привела к снижению цен на запчасти на 10-15%.

"Всеядный": неприхотливость к топливу

Двигатель адаптирован для работы на бензине АИ-92 без риска детонации. АвтоВАЗ это допускает, и тесты демонстрируют незначительное снижение мощности (1-2 л.с.).

Однако использование АИ-95 обеспечивает лучшую производительность и экономичность. Некоторые китайские производители, например Great Wall, также разрешают использование АИ-92 в турбированных двигателях, но сопряжено с рисками. Форумы показывают, что заправка АИ-92 позволяет экономить 200-300 рублей на одном баке, но незначительно сокращает пробег. В 2025 году, в условиях инфляции, это значимое преимущество. Hyundai Creta, напротив, требует использования АИ-95, нарушение – ведет к потере гарантии.

Этот двигатель выбирают те, кто ценит надежность и экономичность в первую очередь. "Азимут 2026" ознаменуется появлением новых моторов мощностью 120 л.с. (1.6 литра) и 132 л.с. (1.8 литра), а также турбированных версий в перспективе. Но на Lada Iskra и Granta проверенный двигатель пока остается в строю, доказывая свою актуальность.

