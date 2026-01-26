В Коми суд взыскал с должника 703 тысячи рублей в пользу банка по кредитной карте

Согласно материалам дела, заемщик из Вуктыла неоднократно нарушал график внесения платежей по кредитной карте. В августе прошлого года банк уведомил клиента о расторжении договора и потребовал незамедлительно погасить всю сумму задолженности. Неисполнение данного требования послужило основанием для обращения банка в суд.

Иск финансовой организации удовлетворен в полном объеме. Общая сумма, которую предстоит выплатить ответчику, достигла 703 586 рублей, включая основной долг, начисленные проценты, штрафные пени и судебные издержки, сообщили в пресс-службе суда.

Ответчик был своевременно проинформирован о дате и месте проведения судебного заседания, однако на слушание не явился и не представил никаких возражений против исковых требований.

Суд, рассмотрев материалы дела, руководствовался статьями Гражданского кодекса РФ, регламентирующими порядок исполнения обязательств, недопустимость одностороннего отказа от них, а также права кредитора при нарушении заемщиком условий договора, в частности, право требовать досрочного возврата всей суммы займа и начислять проценты за просрочку.

Решением суда с ответчика будет взыскана вся сумма, заявленная истцом. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщлаось, что в Коми выезд со второстепенной дороги закончился трагедией.