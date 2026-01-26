В Республике Коми 26 января ожидается снежная погода и мороз до -23 градусов

В Сыктывкаре прогнозируется от -14 до -16°C как в ночное, так и в дневное время. Ожидается небольшой снег ночью, днем преимущественно без осадков. Ветер умеренный, юго-западный и южный.

По информации синоптиков, сегодня в большинстве городов региона ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Температурный фон будет стабильным на протяжении суток. Об этом сообщают синоптики ЦГМС.

В Ухте столбик термометра покажет от -12 до -14°C. Возможен небольшой снег. Ветер умеренный, юго-западный и южный.

В Печоре ночью ожидается от -15 до -17°C, днем – от -12 до -14°C. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер южный, умеренный.

В Воркуте прогнозируется от -21 до -23°C. Возможен небольшой снег и метель. Ветер умеренный, южный и юго-восточный, с порывами.

В Усинске ночью от -16 до -18°C, днем – от -12 до -14°C. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Инте ожидается от -17 до -19°C ночью и от -15 до -17°C днем. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Усть-Цильме прогнозируется от -13 до -15°C. Возможен небольшой снег. Ветер умеренный, юго-западный и южный.

В Вуктыле ожидается от -15 до -17°C ночью и от -12 до -14°C днем. Возможен небольшой снег. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Троицко-Печорске прогнозируется от -12 до -14°C. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер юго-западный и южный, умеренный.

В Объячево ожидается от -15 до -17°C. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный, умеренный.

