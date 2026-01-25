В Коми горели дачный дом и пристройка
- 19:15 25 января
- Анастасия Амелькина
За минувшие сутки в Корткеросском и Ухтинском районах произошли два пожара, в результате которых никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС региона.
В селе Подъельск загорелась пристройка к частному жилому дому. Огонь распространился на площади в десять квадратных метров. На месте работали шесть пожарных и две единицы техники. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования.
В Ухте пожар произошел в дачном доме в СНТ «Факел». Из дома был эвакуирован один человек. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В тушении участвовали девять огнеборцев, а также 13 добровольцев и пять единиц техники. По предварительной информации, причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. ⠀
