В Коми горели дачный дом и пристройка

За минувшие сутки в Корткеросском и Ухтинском районах произошли два пожара, в результате которых никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС региона.

В селе Подъельск загорелась пристройка к частному жилому дому. Огонь распространился на площади в десять квадратных метров. На месте работали шесть пожарных и две единицы техники. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования.