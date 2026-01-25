Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сыктывкарские спортсмены завоевали золото на Первенстве СЗФО по футзалу

Сыктывкарские спортсмены завоевали золото на Первенстве СЗФО по футзалуФото Минспорта Коми

Сыктывкарские спортсмены завоевали золото на Первенстве СЗФО по футзалу

В финальном матче подопечные обыграли "Барсов" из Архангельска со счетом 6:3, проявив настойчивость и уверенность после быстро пропущенного гола.

Футболисты сыктывкарской "Спортивной школы по футболу" 2012 года рождения стали победителями Первенства СЗФО по футзалу среди юношеских команд до 14 лет, которое завершилось в столице Коми. Об этом пишет Минспорта региона.

В матче за третье место Академия "Новая генерация" одержала волевую победу над Коряжемской Спортивной школой со счетом 4:1, завоевав бронзовые награды.

Президент Федерации футбола Коми Юрий Болобонов, награждая юных футболистов, выразил благодарность командам из Архангельской области за участие в турнире. Он также подчеркнул важность развития футзала в Северо-Западном регионе и отметил активную работу Коми и Архангельской области в этом направлении.

Напомним, что биатлонисты Коми заработали две медали на первенстве СЗФО в Мурманске.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+