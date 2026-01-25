Сыктывкарские спортсмены завоевали золото на Первенстве СЗФО по футзалу

В финальном матче подопечные обыграли "Барсов" из Архангельска со счетом 6:3, проявив настойчивость и уверенность после быстро пропущенного гола.

Футболисты сыктывкарской "Спортивной школы по футболу" 2012 года рождения стали победителями Первенства СЗФО по футзалу среди юношеских команд до 14 лет, которое завершилось в столице Коми. Об этом пишет Минспорта региона.

В матче за третье место Академия "Новая генерация" одержала волевую победу над Коряжемской Спортивной школой со счетом 4:1, завоевав бронзовые награды.

Президент Федерации футбола Коми Юрий Болобонов, награждая юных футболистов, выразил благодарность командам из Архангельской области за участие в турнире. Он также подчеркнул важность развития футзала в Северо-Западном регионе и отметил активную работу Коми и Архангельской области в этом направлении.

