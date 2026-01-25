Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Биатлонисты Коми заработали две медали на первенстве СЗФО в Мурманске

Биатлонисты Коми заработали две медали на первенстве СЗФО в МурманскеФото Минспорта Коми

Стали известны имена первых победителей на соревнованиях в Мурманске. В копилке региона уже две медали.

Коми начала чемпионат Северо-Западного федерального округа по биатлону, стартовавший 24 января в Мурманске, с двух медалей. В состязаниях принимают участие более 80 юных спортсменов из девяти регионов СЗФО в двух возрастных категориях (15-16 и 17-18 лет). Пишет Минспорта республики.

В первый день соревнований в индивидуальных гонках среди юношей и девушек 17-18 лет представители Республики Коми показали отличные результаты. Илья Логинов завоевал серебряную медаль в гонке на 12,5 киломметров, а Элла Кистол стала второй в гонке на 10 км среди девушек.

Сегодня юные биатлонисты в возрасте 15-16 лет продолжат борьбу за медали в индивидуальных гонках на дистанциях 10 км (юноши) и 7,5 км (девушки).

Успехи юных спортсменов соответствуют целям государственной программы "Спорт России", ориентированной на популяризацию массового спорта, а также повышения качества жизни россиян.

Ранее мы писали о том, что Ростислав Гольдштейн поздравил юных жителей Коми с Днем студента.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+