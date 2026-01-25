Биатлонисты Коми заработали две медали на первенстве СЗФО в Мурманске

Фото Минспорта Коми

Стали известны имена первых победителей на соревнованиях в Мурманске. В копилке региона уже две медали. Коми начала чемпионат Северо-Западного федерального округа по биатлону, стартовавший 24 января в Мурманске, с двух медалей. В состязаниях принимают участие более 80 юных спортсменов из девяти регионов СЗФО в двух возрастных категориях (15-16 и 17-18 лет). Пишет Минспорта республики.

В первый день соревнований в индивидуальных гонках среди юношей и девушек 17-18 лет представители Республики Коми показали отличные результаты. Илья Логинов завоевал серебряную медаль в гонке на 12,5 киломметров, а Элла Кистол стала второй в гонке на 10 км среди девушек.

Сегодня юные биатлонисты в возрасте 15-16 лет продолжат борьбу за медали в индивидуальных гонках на дистанциях 10 км (юноши) и 7,5 км (девушки).