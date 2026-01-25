Жителя Сыктывкара задержали при попытке украсть алкоголь и пирожные

Ради полутора тысяч рублей мужчина рискнул своей репутацией. В попытках порадовать даму сердца сыктывкарец попал в полицию.

В столице Коми сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который пытался украсть алкоголь и кондитерские изделия из гипермаркета. Об этом пишет БНК. Мужчина оплатил на кассе самообслуживания блендер, который, по его словам, предназначался в подарок девушке, но спрятал под куртку бутылку со спиртосодержащим напитком и сладости.