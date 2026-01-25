Республику Коми накроет снегом и ветром: прогноз погоды на 25 января
- 06:30 25 января
- Анастасия Амелькина
Самый теплый день ожидает Усть-Цильму, а холоднее всего будет в Воркуте. При этом самая морозная ночь зафиксирована в Троицко-Печорске с отметкой в -26…-28 градусов.
Жителей Коми ожидает облачная погода с небольшим, местами умеренным снегом 25 января. В отдельных северных районах возможны гололедно-изморозевые отложения, что может создать дополнительные трудности для автомобилистов и пешеходов.
Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 7-12 м/с. В северных районах республики ночью ожидаются порывы ветра до 14 м/с, а днем – до 15-17 м/с, что приведет к метелям. Спасатели предупреждают о необходимости соблюдать осторожность на дорогах и вблизи слабо закрепленных конструкций.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от -18 до -23°С, а при прояснении может опуститься до -30°С. На крайнем западе республики ожидается более мягкая погода – от -13 до -18°С. Днем столбик термометра поднимется до -8…-13°С, однако в крайних восточных районах по-прежнему будет холодно – -15…-20 градусов.
В Сыктывкаре 25 января также ожидается облачная погода с небольшим снегом. По прогнозу ЦГМС, ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -18…-20°С, днем -10…-12 градусов Цельсия.