Республику Коми накроет снегом и ветром: прогноз погоды на 25 января

Самый теплый день ожидает Усть-Цильму, а холоднее всего будет в Воркуте. При этом самая морозная ночь зафиксирована в Троицко-Печорске с отметкой в -26…-28 градусов.

Жителей Коми ожидает облачная погода с небольшим, местами умеренным снегом 25 января. В отдельных северных районах возможны гололедно-изморозевые отложения, что может создать дополнительные трудности для автомобилистов и пешеходов.