В Коми более 20 тысяч студентов осваивают среднее профессиональное образование

В Коми более 20 тысяч студентов осваивают среднее профессиональное образование

Статистика показывает, что подавляющее большинство студентов (90%) предпочитают очную форму обучения, что позволяет им максимально погрузиться в учебный процесс и получить качественные знания.

Сейчас в регионе образование получают 20 тысяч ребят. Транспортная отрасль лидирует по популярности среди будущих специалистов. 13% студентов, получающих среднее профессиональное образование, видят свое будущее именно в этой сфере, что говорит о востребованности профессий, связанных с автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в регионе.

Не менее важным направлением для Коми является здравоохранение. 11% студентов выбрали для себя специальности "Сестринское дело", "Клиническая медицина" и "Фармация", демонстрируя заинтересованность и готовность к работе в этой сфере. Это подчеркивает потребность региона в квалифицированных медицинских кадрах.

Информатика – еще одна востребованная сфера среди молодежи Коми. 8% студентов решили посвятить себя изучению информационных технологий, что отражает общемировую тенденцию цифровизации и потребность рынка труда в IT-специалистах.

Юриспруденция и электро- и теплоэнергетика также пользуются популярностью, привлекая по 7% студентов. Это свидетельствует о стабильном интересе к профессиям, связанным с правовой системой и энергетической инфраструктурой региона.

Таким образом, данные Комистата демонстрируют, что система среднего профессионального образования в Республике Коми успешно готовит квалифицированные кадры по востребованным специальностям, обеспечивая тем самым основу для дальнейшего экономического развития региона.

К предыдущим новостям: в Сыктывкаре из горящего здания эвакуировали 2 человек.

