В Сыктывкаре из горящего здания эвакуировали 2 человек
- 19:15 24 января
- Анастасия Амелькина
Два пожара произошли в Коми 23 января. Горели административное здание и частный дом.
Первый инцидент произошел в Сыктывкаре. В пятницу в местечке Дырнос загорелось административное здание. Из строения были эвакуированы два человека. Огонь потушили на площади десять квадратных метров. В ликвидации возгорания, как сообщает МЧС региона, участвовали 12 пожарных и три единицы техники. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность электрооборудования.
Второй пожар произошел в селе Приуральское Печорского района, где загорелся частный дом по улице Лесной. Огонь охватил 60 квадратных метров строения. В тушении участвовали 9 пожарных, включая 5 добровольцев села. По предварительной версии, причиной данного инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
