В Сыктывкаре из горящего здания эвакуировали 2 человек

Два пожара произошли в Коми 23 января. Горели административное здание и частный дом.

Первый инцидент произошел в Сыктывкаре. В пятницу в местечке Дырнос загорелось административное здание. Из строения были эвакуированы два человека. Огонь потушили на площади десять квадратных метров. В ликвидации возгорания, как сообщает МЧС региона, участвовали 12 пожарных и три единицы техники. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность электрооборудования.