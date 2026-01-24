Выходные в Коми ждут небольшой снег и гололедица

В республике 24 января ожидается облачная погода с небольшим снегом. Синоптики предупреждают о возможной изморози в отдельных районах.

Ветер в субботу ожидается юго-западный, умеренный – 3-8 м/с, однако в Воркутинском районе порывы могут достигать 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах -19…-24°С. Ночью, при прояснении, столбик термометра может опуститься до -25…-30°С. Днем в западных районах ожидается небольшое потепление – до -14…-19°С.