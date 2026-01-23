Россельхознадзор добивается через суд устранения нарушений земельного законодательства в Коми
- Инесса Богатая
В январе 2026 года Североморское межрегиональное управление обратилось в судебные органы из-за бездействия ответственного лица одного из предприятий в республике. Причиной обращения стало игнорирование предписаний по устранению факторов, приведших к административному правонарушению.
По итогам проверки документации, проведенной в 2025 году, должностному лицу направили представление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие нарушению.
Ранее инспекторы выявили факт снятия и перемещения плодородного слоя почвы на участке площадью 10 гектаров, что привело к образованию котлована. Арбитражный суд Коми, рассмотрев иск ведомства, обязал предприятие разработать проект рекультивации и восстановить поврежденные земли.
В ходе выездной инспекции установлено, что часть участка с котлованами выровнена песком. Тем не менее, биологический этап рекультивации, включающий вспашку, рыхление, дискование, внесение удобрений и посев многолетних трав, выполнен не был.
Специалистами управления были взяты почвенные пробы и переданы для анализа в Северо-Западный филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ". Результаты исследований показали значительное ухудшение плодородия почв.
Не завершенные в срок работы по рекультивации нанесли существенный вред землям сельскохозяйственного назначения и снизили их ценность.
Предприятие уже было привлечено к ответственности по статье 8.7 КоАП РФ (нарушение требований по охране земель) и оштрафовано на 200 тысяч рублей. Организации выдано новое предписание о завершении работ по рекультивации до 1 июня 2026 года.
Должностное лицо, не предоставившее ответ на представление в установленный срок, стало фигурантом протокола по статье 19.6 КоАП РФ (непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения). Материалы дела направлены в суд.
Ситуация с исполнением предписания остается на контроле у Россельхознадзора.
