Россельхознадзор добивается через суд устранения нарушений земельного законодательства в Коми

Фото "Про Город"

В январе 2026 года Североморское межрегиональное управление обратилось в судебные органы из-за бездействия ответственного лица одного из предприятий в республике. Причиной обращения стало игнорирование предписаний по устранению факторов, приведших к административному правонарушению. По итогам проверки документации, проведенной в 2025 году, должностному лицу направили представление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие нарушению.

Ранее инспекторы выявили факт снятия и перемещения плодородного слоя почвы на участке площадью 10 гектаров, что привело к образованию котлована. Арбитражный суд Коми, рассмотрев иск ведомства, обязал предприятие разработать проект рекультивации и восстановить поврежденные земли.

В ходе выездной инспекции установлено, что часть участка с котлованами выровнена песком. Тем не менее, биологический этап рекультивации, включающий вспашку, рыхление, дискование, внесение удобрений и посев многолетних трав, выполнен не был.