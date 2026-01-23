В Коми полиция выявила пятерых нелегальных мигрантов
- 14:30 23 января
- Инесса Богатая
За последнюю неделю сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 16 случаев административных правонарушений, связанных с несоблюдением миграционных правил Российской Федерации. Об этом информирует пресс-служба МВД по региону.
В пяти эпизодах выявлено нелегальное нахождение иностранцев на территории республики. К нарушителям применены административные санкции в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, УМВД по Сыктывкару инициировало уголовное преследование в отношении гражданина Узбекистана. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование фальшивых документов).
Согласно материалам дела, при оформлении патента на работу иностранец предоставил в миграционную службу поддельный сертификат, подтверждающий знание русского языка, истории России и основ российского законодательства.
