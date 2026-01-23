Две жительницы Коми получили условные сроки за хищение бюджетных средств в больнице

Вынесен вердикт по делу о хищении в медицинском учреждении. Две женщины, признанные виновными в присвоении государственных средств, получили условные сроки заключения.

Следствие выяснило, что экс-сотрудница Сосногорской ЦРБ использовала своё положение для систематических хищений. Ключевым эпизодом стало фиктивное оформление на работу её знакомой, которая фиктивно числилась сотрудником на протяжении шести лет, фактически не выполняя никаких обязанностей. За этот период злоумышленницы похитили крупную сумму денег.

Кроме того, бывшая сотрудница больницы осуществила ещё три махинации, оформляя действующих работников на должности по совместительству, которые те не занимали. Полученные выплаты сотрудники отдавали обратно на счёт руководителя, которая курировала учёт рабочего времени.

На суде обе обвиняемые отрицали свою вину. Одной подсудимой было назначено 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, а другой - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев.

Суд удовлетворил гражданский иск, поданный больницей. Обе осужденные должны будут солидарно компенсировать ущерб, нанесенный в результате преступных действий. Дополнительно одна из фигуранток дела обязана возместить ущерб, причинённый в результате трёх эпизодов мошенничества. Данное судебное решение пока не вступило в законную силу.

