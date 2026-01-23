Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Две жительницы Коми получили условные сроки за хищение бюджетных средств в больнице

Две жительницы Коми получили условные сроки за хищение бюджетных средств в больницеФото "Про Город"

Суд установил факт мошенничества в особо крупном размере, совершённого организованной группой в Сосногорске.

Вынесен вердикт по делу о хищении в медицинском учреждении. Две женщины, признанные виновными в присвоении государственных средств, получили условные сроки заключения.

Следствие выяснило, что экс-сотрудница Сосногорской ЦРБ использовала своё положение для систематических хищений. Ключевым эпизодом стало фиктивное оформление на работу её знакомой, которая фиктивно числилась сотрудником на протяжении шести лет, фактически не выполняя никаких обязанностей. За этот период злоумышленницы похитили крупную сумму денег.

Кроме того, бывшая сотрудница больницы осуществила ещё три махинации, оформляя действующих работников на должности по совместительству, которые те не занимали. Полученные выплаты сотрудники отдавали обратно на счёт руководителя, которая курировала учёт рабочего времени.

На суде обе обвиняемые отрицали свою вину. Одной подсудимой было назначено 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, а другой - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев.

Суд удовлетворил гражданский иск, поданный больницей. Обе осужденные должны будут солидарно компенсировать ущерб, нанесенный в результате преступных действий. Дополнительно одна из фигуранток дела обязана возместить ущерб, причинённый в результате трёх эпизодов мошенничества. Данное судебное решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Сыктывкара потеряла более 1,7 миллиона рублей, доверившись "биржевому" племяннику из соцсети.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+