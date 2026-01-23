В Коми "арктический" МРТ-аппарат стал спасением для тысяч пациентов
- 08:45 23 января
- Инесса Богатая
Более 3700 человек прошли обследование на магнитно-резонансном томографе в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи в 2025 году. Аппарат, приобретенный благодаря федеральной Арктической субсидии, позволил жителям Заполярья проходить МРТ-исследования, не покидая родной город.
Кроме того, медучреждение принимает пациентов из Инты, Печоры и Усинска, которым ранее приходилось ездить дальше. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По статистике, наиболее востребованными оказались МРТ поясничного отдела (диагностика болей в спине и грыж), головного мозга (выявление сосудистых изменений и последствий травм) и коленного сустава (оценка состояния менисков и связок).
Администрация больницы, учитывая потребности населения, расширила график работы МРТ-кабинета в декабре. Это позволило увеличить пропускную способность, сократить время ожидания и предложить пациентам более удобное расписание, включая вечерние часы.
