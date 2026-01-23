В Коми "арктический" МРТ-аппарат стал спасением для тысяч пациентов

Более 3700 человек прошли обследование на магнитно-резонансном томографе в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи в 2025 году. Аппарат, приобретенный благодаря федеральной Арктической субсидии, позволил жителям Заполярья проходить МРТ-исследования, не покидая родной город.

Кроме того, медучреждение принимает пациентов из Инты, Печоры и Усинска, которым ранее приходилось ездить дальше. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.