Ситуация с ВИЧ в Коми ухудшается

В Коми более трех тысяч жителей подхватили ВИЧ. Год от года число больных этой смертельной инфекцией хоть и не стремительно, но все же растет в нашем регионе. Как вам не заразиться неизлечимой «заразой» и опасен ли ваш контакт с теми, кто уже болен - выяснила корреспондент «Про Города».

В статистику попадают только те, кто состоят на диспансерном учете. Сколько тех, кто живет с этим вирусом, но не знает об этом - подсчитать невозможно.

В Коми в минувшем году, по подсчетам Минздрава, за лечение взялись 3500 человек с этим диагнозом. Это больше на 2,2% по сравнению с 2024-ым, и на на 6,5% — если сопоставлять с 2023-им.

Всего в нашей республике с 1999 года, когда медики стали регистрировать ВИЧ-позитивных, по 1 января 2025-го накопилось 6,7 тысячи граждан с этим заболеванием. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных проживают в городах и муниципальных округах с высоким миграционным потоком.

Шесть лет в России действует Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции (на период до 2030 года). Этому диагнозу власти уделяют особое внимание не просто так. ВИЧ-инфекция - это хроническая инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Он поражает иммунную систему, со временем лишая её возможности сопротивляться не только размножению самого ВИЧ, но и другим инфекциям.

А вот СПИД - это синдром приобретённого иммунодефицита. В данной стадии иммунитет ослаблен настолько, что другие заболевания, развивающиеся на фоне ВИЧ, принимают необратимое течение, приводя к детальному исходу.

ВИЧ передается в основном при употреблении инъекционных наркотиков, при незащищенном сексуальном контакте, а также от матери ребёнку во время беременности, родов или грудного вскармливания.

При этом заразиться ВИЧ невозможно через посуду, одежду, белье, бытовые предметы другого человека; при объятиях, рукопожатиях и дружеских поцелуях; при посещении бассейна, душевой, сауны и туалета; даже - при кашле и чихании, через пот и слёзы; при укусах насекомых; через пищу и воду.

Дело в том, что человеческая кожа для вируса ВИЧ - непреодолимый барьер. А воздушная среда мгновенно разрушает вирус (при чихании или кашле). Да и пища не служит переносчиком заразы. Но если кровь ВИЧ-инфицированного попадает на слизистую, в открытую рану или в глаз здорового человека - нужно срочно обратиться к врачу. И еще: относительно белья - этот вирус не живёт на ткани и передаваться через полотенце, тряпку, простынь или мягкую мебель (диваны, пуфы и пр.) не может.