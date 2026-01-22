Ситуация с ВИЧ в Коми ухудшается
- 14:45 22 января
- administrator
В Коми более трех тысяч жителей подхватили ВИЧ. Год от года число больных этой смертельной инфекцией хоть и не стремительно, но все же растет в нашем регионе. Как вам не заразиться неизлечимой «заразой» и опасен ли ваш контакт с теми, кто уже болен - выяснила корреспондент «Про Города».
В статистику попадают только те, кто состоят на диспансерном учете. Сколько тех, кто живет с этим вирусом, но не знает об этом - подсчитать невозможно.
В Коми в минувшем году, по подсчетам Минздрава, за лечение взялись 3500 человек с этим диагнозом. Это больше на 2,2% по сравнению с 2024-ым, и на на 6,5% — если сопоставлять с 2023-им.
Всего в нашей республике с 1999 года, когда медики стали регистрировать ВИЧ-позитивных, по 1 января 2025-го накопилось 6,7 тысячи граждан с этим заболеванием. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных проживают в городах и муниципальных округах с высоким миграционным потоком.
Шесть лет в России действует Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции (на период до 2030 года). Этому диагнозу власти уделяют особое внимание не просто так. ВИЧ-инфекция - это хроническая инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Он поражает иммунную систему, со временем лишая её возможности сопротивляться не только размножению самого ВИЧ, но и другим инфекциям.
А вот СПИД - это синдром приобретённого иммунодефицита. В данной стадии иммунитет ослаблен настолько, что другие заболевания, развивающиеся на фоне ВИЧ, принимают необратимое течение, приводя к детальному исходу.
ВИЧ передается в основном при употреблении инъекционных наркотиков, при незащищенном сексуальном контакте, а также от матери ребёнку во время беременности, родов или грудного вскармливания.
При этом заразиться ВИЧ невозможно через посуду, одежду, белье, бытовые предметы другого человека; при объятиях, рукопожатиях и дружеских поцелуях; при посещении бассейна, душевой, сауны и туалета; даже - при кашле и чихании, через пот и слёзы; при укусах насекомых; через пищу и воду.
Дело в том, что человеческая кожа для вируса ВИЧ - непреодолимый барьер. А воздушная среда мгновенно разрушает вирус (при чихании или кашле). Да и пища не служит переносчиком заразы. Но если кровь ВИЧ-инфицированного попадает на слизистую, в открытую рану или в глаз здорового человека - нужно срочно обратиться к врачу. И еще: относительно белья - этот вирус не живёт на ткани и передаваться через полотенце, тряпку, простынь или мягкую мебель (диваны, пуфы и пр.) не может.
«Вместе с тем, безопасное поведение предусматривает соблюдение простых правил: сохраняйте верность партнёру и не допускайте случайных половых связей; используйте контрацептивы, в том числе презервативы; пользуйтесь только индивидуальными предметными личной гигиены; откажитесь от наркотиков; не наносите на тело татуировки, пирсинг и не прокалывайте уши вне специализированных учреждений», - напоминают нашим читателям в профильном ведомстве.
И, конечно, регулярно сдавайте тест на ВИЧ: обнаружить его в организме можно примерно через три месяца после заражения с помощью специального обследования.
В Коми в каждом городе и районе тест на ВИЧ бесплатен, доброволен и анонимен (не нужен паспорт и страховой полис). А также - конфиденциален (о результатах анализа будет знать только врач и вы как пациент). В столице Комис сдать такой тест можно в профильном медицинском учреждении - это республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по улице Пушкина, 103 (запись по телефону: 229-822). В других городах и районах - в медицинской организации по месту жительства.
И последнее: помните, что определить по внешним признакам наличие ВИЧ-инфекции невозможно.
Галина СЕРГЕЕВА