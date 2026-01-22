Логотип новостного портала Прогород
В Коми подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы в Инте признался в содеянном

В Коми подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы в Инте признался в содеянномФото "Про Город"

Он предоставил детали трагического инцидента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России по республике.

Обвиняемый сознался, что произвел выстрел в подростка, после чего избавился от оружия.

"В процессе следственных действий мужчина описал обстоятельства случившегося. Он подтвердил, что стрелял в жертву, однако некоторые моменты, по его словам, стерлись из памяти", – заявили в ведомстве.

По словам задержанного, после лишения жизни, он переместил тело убитой в пустующую квартиру на верхнем этаже, затем продолжил свои дела, попутно скрыв улики – орудие убийства.

Правоохранители задержали мужчину в его квартире, после взлома двери. Устанавливается сфера его интересов и занятий, поскольку официального места работы у него нет. Злоумышленник установил камеры наблюдения в подъезде, мотивы его действий выясняются.

"Мотивом для злодеяния послужил продолжительный конфликт с родственниками убитой, что привело к срыву на ребенке. Для оценки психического здоровья виновного будет проведена комплексная экспертиза. Обвиняемый склонен приуменьшать свою причастность, скрывая важные детали, которые подтверждаются собранными доказательствами", – заявили в следственном управлении.

