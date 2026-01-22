В Коми пенсионерка стала жертвой изощренной схемы мошенников, лишившись сбережений и оказавшись в долгах

54-летняя жительница Удорского района сообщила в местное отделение полиции о краже крупной денежной суммы. По словам потерпевшей, накануне она отмечала день рождения, и родственники заказали ей подарок с доставкой.

В связи с этим звонок от неизвестного, представившегося курьером, не вызвал у нее подозрений. Он сообщил, что посылка почти прибыла в пункт выдачи, и попросил код из сообщения для ускорения оформления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.