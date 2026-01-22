В Коми пенсионерка стала жертвой изощренной схемы мошенников, лишившись сбережений и оказавшись в долгах
- 18:30 22 января
- Инесса Богатая
54-летняя жительница Удорского района сообщила в местное отделение полиции о краже крупной денежной суммы. По словам потерпевшей, накануне она отмечала день рождения, и родственники заказали ей подарок с доставкой.
В связи с этим звонок от неизвестного, представившегося курьером, не вызвал у нее подозрений. Он сообщил, что посылка почти прибыла в пункт выдачи, и попросил код из сообщения для ускорения оформления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Спешившая после работы домой женщина, не проверив отправителя СМС, сообщила код незнакомцу. Вскоре ей позвонил "сотрудник банка", который сообщил о несанкционированных операциях с ее финансами. Он утверждал, что получена заявка с ее цифровой подписью на перевод денег злоумышленникам, но операция якобы заблокирована. Для "безопасности" "специалист" предложил срочно перевести все накопления на "защищенный счет".
Под психологическим давлением мошенника женщина перевела на указанные реквизиты 368 тысяч рублей личных сбережений и 400 тысяч рублей с кредитной карты. Когда аферист попытался убедить ее взять кредит на миллион рублей, она поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. Общий ущерб превысил 760 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется расследование.
