Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми пенсионерка стала жертвой изощренной схемы мошенников, лишившись сбережений и оказавшись в долгах

В Коми пенсионерка стала жертвой изощренной схемы мошенников, лишившись сбережений и оказавшись в долгахФото "Про Город"

54-летняя жительница Удорского района сообщила в местное отделение полиции о краже крупной денежной суммы. По словам потерпевшей, накануне она отмечала день рождения, и родственники заказали ей подарок с доставкой.

В связи с этим звонок от неизвестного, представившегося курьером, не вызвал у нее подозрений. Он сообщил, что посылка почти прибыла в пункт выдачи, и попросил код из сообщения для ускорения оформления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Спешившая после работы домой женщина, не проверив отправителя СМС, сообщила код незнакомцу. Вскоре ей позвонил "сотрудник банка", который сообщил о несанкционированных операциях с ее финансами. Он утверждал, что получена заявка с ее цифровой подписью на перевод денег злоумышленникам, но операция якобы заблокирована. Для "безопасности" "специалист" предложил срочно перевести все накопления на "защищенный счет".

Под психологическим давлением мошенника женщина перевела на указанные реквизиты 368 тысяч рублей личных сбережений и 400 тысяч рублей с кредитной карты. Когда аферист попытался убедить ее взять кредит на миллион рублей, она поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. Общий ущерб превысил 760 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре мужчина испортил машину бывшей возлюбленной из-за расставания. 

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+