В Сыктывкаре мужчина испортил машину бывшей возлюбленной из-за расставания

В отдел полиции Эжвинского района Сыктывкара обратилась 47-летняя горожанка, сообщив о повреждении ее автомобиля Changan CS55 Plus, стоявшего во дворе ее дома.

По словам заявительницы, неизвестные злоумышленники испортили оба боковых зеркала ее машины. Общая сумма ущерба, нанесенного владелице, составляет около 96 тысяч рублей.

В результате оперативных действий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, личность и местонахождение подозреваемого установлены в течение суток. Им оказался 45-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Эжвы. Он задержан и доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

На допросе задержанный признался в содеянном, объяснив свой поступок личным конфликтом с владелицей автомобиля, возникшим вследствие разрыва отношений.

В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого. Данное преступление может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет.

Также в пресс-службе сообщили, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и подписки о невыезде.

