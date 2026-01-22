Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре мужчина испортил машину бывшей возлюбленной из-за расставания

В Сыктывкаре мужчина испортил машину бывшей возлюбленной из-за расставания Фото МВД по Коми

Полиция задержала человека, подозреваемого в намеренной порче чужого имущества. О деталях сообщает пресс-служба МВД.

В отдел полиции Эжвинского района Сыктывкара обратилась 47-летняя горожанка, сообщив о повреждении ее автомобиля Changan CS55 Plus, стоявшего во дворе ее дома.

По словам заявительницы, неизвестные злоумышленники испортили оба боковых зеркала ее машины. Общая сумма ущерба, нанесенного владелице, составляет около 96 тысяч рублей.

В результате оперативных действий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, личность и местонахождение подозреваемого установлены в течение суток. Им оказался 45-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Эжвы. Он задержан и доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

На допросе задержанный признался в содеянном, объяснив свой поступок личным конфликтом с владелицей автомобиля, возникшим вследствие разрыва отношений.

В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого. Данное преступление может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет.

Также в пресс-службе сообщили, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и подписки о невыезде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре 15-летний подросток получил обморожение стоп из-за легкой обуви.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+