В Коми за неделю вновь выросли цены на ряд важных продуктов питания

В Коми за неделю вновь выросли цены на ряд важных продуктов питания Фото "Про Город"

Согласно свежим данным Комистата, в магазинах региона изменилась стоимость ряда продуктов. Полукопченые и варено-копченые колбасные изделия стали дороже на 4, 5%, а печенье – на 2, 6%.

Также отмечено увеличение цен на сосиски, сардельки и вермишель, подорожавшие на 2, 3% и 2, 1% соответственно. Хлебобулочные изделия из пшеничной муки стали дороже на 2%, а курятина – на 1, 3%.

Помимо этого, некоторые товары стали доступнее. Так, цена сыров разных сортов уменьшилась на 2, 9%, а пшеничная мука и гречневая крупа подешевели на 2, 3% и 1, 5% соответственно.

На плодоовощном рынке наблюдается существенный скачок цен на огурцы, стоимость которых выросла на 17, 4%. Картофель, капуста, свекла и морковь также демонстрируют небольшой рост (2, 2%, 1, 5%, 1, 4% и 1, 1% соответственно). В то же время бананы стали дешевле на 3, 3%.

Среди лекарственных препаратов отмечено снижение цен на ренгалин, валидол и нафазолин (на 1, 3%, 1, 3% и 1, 2% соответственно).

В категории непродовольственных товаров первой необходимости зафиксировано снижение стоимости детских подгузников (на 1, 9%).

Различные непродовольственные позиции подорожали: электропылесосы и телевизоры прибавили в цене 2, 4%, шампуни – 1, 1%, а смартфоны – 1%. При этом спортивные костюмы для детей школьного возраста подешевели на 1, 3%.

Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0, 4%, в то время как автомобильный бензин стал дешевле на аналогичную величину.

Изменения коснулись и сферы услуг: проживание в двухзвездочной гостинице подорожало на 1, 7%, а восстановление зуба с использованием пломбы – на 1, 3%.

