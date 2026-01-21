Республика Коми направит свыше 647 миллионов рублей на модернизацию здравоохранения

Эти средства, выделенные благодаря участию в национальном проекте "Продолжительная и активная жизнь". Об этом сообщил Глава Коми в телеграм-канале.

Планируется возведение десяти новых модульных объектов здравоохранения. Среди них: современная поликлиника в микрорайоне Лесозавод города Сыктывкара, врачебные амбулатории в селах Благоево и Пажга, а также семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в отдаленных населенных пунктах республики.