Республика Коми направит свыше 647 миллионов рублей на модернизацию здравоохранения

Республика Коми направит свыше 647 миллионов рублей на модернизацию здравоохранения Фото "Про Город"

Эти средства, выделенные благодаря участию в национальном проекте "Продолжительная и активная жизнь". Об этом сообщил Глава Коми в телеграм-канале.

Планируется возведение десяти новых модульных объектов здравоохранения. Среди них: современная поликлиника в микрорайоне Лесозавод города Сыктывкара, врачебные амбулатории в селах Благоево и Пажга, а также семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в отдаленных населенных пунктах республики.

Кроме того, значительные средства будут направлены на капитальный ремонт существующих медицинских учреждений. В планах – масштабные работы в Сыктывкарской городской больнице, поликлинике №2 города Ухты, ФАПах в поселках Путеец и Набережный, а также в детской больнице и отделении реабилитации города Печоры.

На закупку современного оборудования выделено финансирование на 373 единицы. Районные больницы Сысольского, Удорского и Усть-Вымского районов получат компьютерные томографы, Удорская ЦРБ будет оснащена стационарным маммографом, а в Ухтинскую городскую поликлинику поступит современный УЗИ-аппарат. Оснащение современным оборудованием позволит повысить точность диагностики заболеваний непосредственно на местах, снизив необходимость направления пациентов в республиканскую столицу.

Основная задача – создать отвечающую самым высоким критериям доступности и качества систему здравоохранения в регионе, обеспечить своевременную и современную медицинскую помощь каждому жителю Республики Коми. Данные инвестиции являются важным шагом к укреплению здоровья и благополучия населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми на Крещение в прорубь окунулись более 7,1 тысячи человек.

