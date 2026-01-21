Республика Коми направит свыше 647 миллионов рублей на модернизацию здравоохранения
- 09:55 21 января
- Инесса Богатая
Эти средства, выделенные благодаря участию в национальном проекте "Продолжительная и активная жизнь". Об этом сообщил Глава Коми в телеграм-канале.
Планируется возведение десяти новых модульных объектов здравоохранения. Среди них: современная поликлиника в микрорайоне Лесозавод города Сыктывкара, врачебные амбулатории в селах Благоево и Пажга, а также семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в отдаленных населенных пунктах республики.
Кроме того, значительные средства будут направлены на капитальный ремонт существующих медицинских учреждений. В планах – масштабные работы в Сыктывкарской городской больнице, поликлинике №2 города Ухты, ФАПах в поселках Путеец и Набережный, а также в детской больнице и отделении реабилитации города Печоры.
На закупку современного оборудования выделено финансирование на 373 единицы. Районные больницы Сысольского, Удорского и Усть-Вымского районов получат компьютерные томографы, Удорская ЦРБ будет оснащена стационарным маммографом, а в Ухтинскую городскую поликлинику поступит современный УЗИ-аппарат. Оснащение современным оборудованием позволит повысить точность диагностики заболеваний непосредственно на местах, снизив необходимость направления пациентов в республиканскую столицу.
Основная задача – создать отвечающую самым высоким критериям доступности и качества систему здравоохранения в регионе, обеспечить своевременную и современную медицинскую помощь каждому жителю Республики Коми. Данные инвестиции являются важным шагом к укреплению здоровья и благополучия населения.
