В Коми за неделю инспекторы ГИБДД лишили прав 46 пьяных водителей

В отношении троих из них возбуждены уголовные дела. Только в течение минувших выходных инспекторы ГИБДД в Коми пресекли управление транспортными средствами 20 водителями, находившимися под воздействием алкоголя, либо отказавшимися от прохождения обязательной медицинской проверки на предмет опьянения.

Необходимо отметить, что вождение автомобиля в нетрезвом виде, аналогично уклонению от медицинского освидетельствования, влечет административное взыскание в форме лишения права управления транспортным средством на период от 18 месяцев до 2 лет, а также штраф в размере 45 000 рублей. В случае повторного совершения указанного нарушения закона, водителям грозит уже уголовное преследование, вплоть до заключения под стражу на срок до двух лет с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность на протяжении до трех лет.