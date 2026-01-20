Логотип новостного портала Прогород
В Коми вновь вернутся 30-градусные морозы

В регионе ожидаются холодные дни с переменной облачностью, местами возможен небольшой снег.

В Сыктывкаре 20 января прогнозируется переменная облачность, временами небольшой снег и умеренный восточный ветер. Температура воздуха как ночью, так и днем составит -14…-16 °C.

В Ухте ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем осадки маловероятны. Ветер восточный, умеренный. Температурные показатели будут колебаться в пределах -22…-24 °C.

В Печоре и Усинске установится переменная облачность преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Ночная и дневная температура воздуха ожидается на уровне -23…-25 °C.

Жителей Воркуты ждет переменная облачность без осадков и слабый ветер переменного направления. Температура воздуха будет стабильно низкой: -27…-29 °C.

В Инте прогнозируется аналогичная погода: переменная облачность, отсутствие осадков и слабый юго-восточный ветер. Термометры покажут -25…-27 °C.

В Усть-Цильме ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха составит -19…-21 °C.

В Вуктыле установится переменная облачность преимущественно без осадков, ветер юго-восточный и восточный, умеренный. Температура ночью и днем ожидается в пределах -25…-27 °C.

В Троицко-Печорске прогнозируется переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха будет держаться на отметке -22…-24 °C.

В Объячево ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на восточный, умеренный. Температура воздуха составит -8…-10 °C.

...

