В Коми льготникам можно забывать брать с собой бумажные удостоверения

В Коми льготникам можно забывать брать с собой бумажные удостоверенияФото "Про Город"

Если вы пенсионер или многодетный родитель, либо у вас есть инвалидность и вы часто забываете дома документы на льготы, без которых в автобусе или на кассе в магазине никак, значит, пришло время оформить виртуальную «корочку». Как это сделать - выяснил «Про Город».

Как сообщили в Минцифры, вы можете подтвердить свою льготу пенсионера, многодетного родителя или инвалидность с помощью мобильного приложения МАХ и показывать свое удостоверение прямо с экрана сотового телефона везде, где вам положены льготы.

Для оформления достаточно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Если вы еще не регистрировались на портале и не знаете, как это сделать самому - добро пожаловать в ближайший к вашему дому офис МФЦ (Мои документы).

Затем необходимо будет дать согласие Соцфонду на обработку ваших данных для выпуска удостоверения: пенсионерам это нужно сделать на портале в разделе «Работа и пенсия», людям с инвалидностью и многодетным родителям – в разделе «Документы для предъявления».

После всех этих простых процедур оформления на Госуслугах можно переходить к активации МАХ. Откройте там свой профиль, нажмите «Цифровой ID». А затем - кнопку «Создать». Дайте необходимые согласия и подтвердите личность одним из предложенных способов.

Потом сделайте свое фотоселфи. Дождитесь сообщения, что Цифровой ID готов. После успешной проверки ваше цифровое удостоверение с появится в профиле МАХ.
Цифровой документ можно использовать даже как полноценную замену бумажному удостоверению.

Приложение можно бесплатно скачать в телефон и андроид, и IOS.

Галина СЕРГЕЕВА

