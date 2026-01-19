В Коми льготникам можно забывать брать с собой бумажные удостоверения

Фото "Про Город"

Если вы пенсионер или многодетный родитель, либо у вас есть инвалидность и вы часто забываете дома документы на льготы, без которых в автобусе или на кассе в магазине никак, значит, пришло время оформить виртуальную «корочку». Как это сделать - выяснил «Про Город». Как сообщили в Минцифры, вы можете подтвердить свою льготу пенсионера, многодетного родителя или инвалидность с помощью мобильного приложения МАХ и показывать свое удостоверение прямо с экрана сотового телефона везде, где вам положены льготы.

Для оформления достаточно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Если вы еще не регистрировались на портале и не знаете, как это сделать самому - добро пожаловать в ближайший к вашему дому офис МФЦ (Мои документы).

Затем необходимо будет дать согласие Соцфонду на обработку ваших данных для выпуска удостоверения: пенсионерам это нужно сделать на портале в разделе «Работа и пенсия», людям с инвалидностью и многодетным родителям – в разделе «Документы для предъявления».